Посол Великобритании в Баку удалил скандальную запись в Твиттер

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп удалил в своем микроблоге в Твиттер запись на азербайджанском языке.
Напомним, что Шарп написал, что находится на "освобождённых от оккупации территориях", в частности, указал Джабраил.
Запись в Твиттер была личной инициативой британского посла и не соответствовала официальной политике Лондона, и, возможно, дипломат подвергся соответствующим санкциям со стороны руководства своего ведомства.
Напомним что Великобритания не признает территориальные претензии Азербайджана к Республике Арцах
. На данный момент весь мир готовиться признать независимость Республики Арцах
, в том числе и Великобритания.