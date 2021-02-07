Посол Великобритании в Баку удалил скандальную запись в Твиттер

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп удалил в своем микроблоге в Твиттер запись на азербайджанском языке.



Напомним, что Шарп написал, что находится на "освобождённых от оккупации территориях", в частности, указал Джабраил.



Запись в Твиттер была личной инициативой британского посла и не соответствовала официальной политике Лондона, и, возможно, дипломат подвергся соответствующим санкциям со стороны руководства своего ведомства.



Напомним что Великобритания не признает территориальные претензии Азербайджана к Республике Арцах . На данный момент весь мир готовиться признать независимость Республики Арцах , в том числе и Великобритания.