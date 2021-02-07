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Посол Великобритании в Баку удалил скандальную запись в Твиттер

 
Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп удалил в своем микроблоге в Твиттер запись на азербайджанском языке.

Напомним, что Шарп написал, что находится на "освобождённых от оккупации территориях", в частности, указал Джабраил.

Запись в Твиттер была личной инициативой британского посла и не соответствовала официальной политике Лондона, и, возможно, дипломат подвергся соответствующим санкциям со стороны руководства своего ведомства.
 
 
Напомним что Великобритания не признает территориальные претензии Азербайджана к Республике Арцах. На данный момент весь мир готовиться признать независимость Республики Арцах, в том числе и Великобритания.
 
 


  Источник:FMG NEWS

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