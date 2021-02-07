Азербайджан нарушил права армянского бизнесмена

Азербайджанские вооруженные силы умышленными военными действиями нарушили международно гарантированное право граждан Армении на экономическую деятельность в Гегаркуникской области, сообщает армянский омбудсмен Армен Татоян.Азербайджанские военные 25 ноября 2020 г незаконно, угрожая силой, ворвались на территорию, выделенную им решением правительства Армении, где уже 20 лет армянский бизнесмен осуществлял предпринимательскую деятельность, нанеся тем самым ущерб в размере 5,000,000 долларов США.Земельный участок был предоставлен для строительства и эксплуатации ветряной электростанции.После вторжения азербайджанских военных, сотрудники компании больше не смогли вернуться на территорию предприятия.Нанесенный компании ущерб составил 5 млн долларов.