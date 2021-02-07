 
  • 01:42 – Обращение Президента Республики Арцах Араик Арутюняна 
  • 18:33 – Осторожно! Наглый и Злой Азербайджан
  • 12:30 – Азербайджан нарушил права армянского бизнесмена 
  • 01:42 – Обращение Президента Республики Арцах Араик Арутюняна 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 12:29 – На борту затонувшего у берегов Турции судна были 10 украинцев 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Азербайджан нарушил права армянского бизнесмена

Азербайджан нарушил права армянского бизнесмена

Азербайджанские вооруженные силы умышленными военными действиями нарушили международно гарантированное право граждан Армении на экономическую деятельность в Гегаркуникской области, сообщает армянский омбудсмен Армен Татоян.  

Азербайджанские военные 25 ноября 2020 г незаконно, угрожая силой, ворвались на территорию, выделенную им решением правительства Армении, где уже 20 лет армянский бизнесмен осуществлял предпринимательскую деятельность, нанеся тем самым ущерб в размере 5,000,000 долларов США.

Земельный участок был предоставлен для строительства и эксплуатации ветряной электростанции.
После вторжения азербайджанских военных, сотрудники компании больше не смогли вернуться на территорию предприятия.
Нанесенный компании ущерб составил 5 млн долларов.

В связи с этим будет подана жалоба в ЕСПЧ против Азербайджана.
 
@bagramyan26


  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 112


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Армянские военные подразделения в направлении Бердзора разгромили азербайджанские силы и технику | 21+
    » Азербайджанские ВС создают базы террористов на занятых позициях
    » Армянский народ готов даже к самым жёстким взаимным уступкам но не к капитуляции | Никол Пашинян
    » Вооруженные силы Армении уничтожили распространенный в Азербайджане миф о его военном превосходстве |премьер-министр Армении Никол Пашинян
    » В ночной диверсии в Тавуше участвовало более 100 азербайджанских военнослужащих элитных подразделений спецназа. | Полный провал азербайджанских спецназовцев
    » В Тбилиси ограбили ювелирный магазин
    » Во время обстрела азербайджанскими ВС в селе Чинари находились сотрудники Армянского Красного креста
    » В России ликвидировали азербайджанскую диаспору
    » Лицензий на предпринимательскую деятельность станет меньше
    » Сотрудники МУРа задержали четверых участников этнической ОПГ, подозреваемых в серии разбойных нападений
    » Правительство компенсирует нанесенный от обстрела ВС Азербайджана ущерб села Чинари
    » Ливни и наводнение нанесли Тбилиси многомиллионный ущерб
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Обращение Президента Республики Арцах Араик Арутюняна

    • 01:42
    • 54
    • 0

    Осторожно! Наглый и Злой Азербайджан.

    • 18:33
    • 138
    • 0

    Азербайджан нарушил права армянского бизнесмена

    • 12:30
    • 114
    • 0

    Посол Великобритании в Баку удалил скандальную запись в Твиттер

    • 12:17
    • 95
    • 0

    В Республике Арцахе планируется субсидировать $24 млн на компенсацию коммунальных услуг населению

    • 11:00
    • 92
    • 0

    Главы МИД Армении и России обсудили реализации заявления по Карабаху

    • 13:59
    • 62
    • 0

    Франция готова помочь Молдове в преобразовании и модернизации государственной службы

    • 10:50
    • 57
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 63358
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 58475
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 54284
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 51746
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 46971
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 41043
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 39533
    • 0

    Обращение Президента Республики Арцах Араик Арутюняна

    • 01:42
    • 54
    • 0

    Осторожно! Наглый и Злой Азербайджан.

    • 18:33
    • 138
    • 0

    Азербайджан нарушил права армянского бизнесмена

    • 12:30
    • 114
    • 0

    Посол Великобритании в Баку удалил скандальную запись в Твиттер

    • 12:17
    • 95
    • 0

    В Республике Арцахе планируется субсидировать $24 млн на компенсацию коммунальных услуг населению

    • 11:00
    • 92
    • 0

    Президент Белоруссии вручил представителям науки дипломы докторов и аттестаты профессоров

    • 10:15
    • 62
    • 0

    Пакистан намерен расширить многогранное сотрудничество с Кыргызстаном

    • 10:16
    • 83
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА