Осторожно! Наглый и Злой Азербайджан.



Вот уже несколько месяцев после окуппации армянских земель в Республике

Но сейчас о главном! Наглость и скотство азербайджанцев не имеет границ, и поверьте что такое отношение к себе они заслужили благодаря собственным многолетним усилиям.



Во первых азербайджанцы рано утром напали на маленькую христианскую страну Вот уже несколько месяцев после окуппации армянских земель в Республике Арцах , высшее военно-политическое руководство носится с перешедшими им временно териториями, как курица с яйцом.Но сейчас о главном! Наглость и скотство азербайджанцев не имеет границ, и поверьте что такое отношение к себе они заслужили благодаря собственным многолетним усилиям.Во первых азербайджанцы рано утром напали на маленькую христианскую страну Арцах с населением всего 175.000 человек, используя против мирных жителей 2-ю по численности армию НАТО, с ее вооружением, коммандованием и силами спецназа, хорошо подготовленнми убийцами террористами из Сирии и Ливии в количестве до 7000 человек, а также наёмниками из Пакистана и Афганистана в количестве до 2000 тысяч человек.



Да им удалось только на 44 день оккупировать часть Республики



Во вторых вы знаете что начали делать эти скоты после оккупации первым делом? Да совершенно верно разрушать армянские церкви, храмы, памятники истории, надгробные памятники и глумится над могилами армян похороненных в Арцахе. Сейчас болгарками и шлиф машинами уничтожаются хачкары и кресты в церквях Арцаха. Но наглость и скотство азербайджанцев не знает границ и они начали выборочно возить иностранных журналистов на оккупированные территории и жаловаться вот они какие плохие эти армяне, всё разрушили и ничего не построили. Но в тоже самое время не пускают мониторинговую группу Международной Организации "ЮНЕСКО" зафиксировать состояние армянских памятников архитектуры и церквей, чтобы после шлифовки представить их албанскими. Да им удалось только на 44 день оккупировать часть Республики Арцах , так как против 90млн. Турции, 12млн. Азербайджана, 212 млн Пакистана и 35 млн. Афганистана сражалась маленькая, но гордая страна Республика Арцах . Чтобы Вам было понятен весь ужас, то представьте что на улице ребенка лет 3 избивают чем попало до десятка взрослых мужиков. Вот такие они смелые и сильные. Это не по мужски и точно не по человечески.Во вторых вы знаете что начали делать эти скоты после оккупации первым делом? Да совершенно верно разрушать армянские церкви, храмы, памятники истории, надгробные памятники и глумится над могилами армян похороненных в Арцахе. Сейчас болгарками и шлиф машинами уничтожаются хачкары и кресты в церквях Арцаха. Но наглость и скотство азербайджанцев не знает границ и они начали выборочно возить иностранных журналистов на оккупированные территории и жаловаться вот они какие плохие эти армяне, всё разрушили и ничего не построили. Но в тоже самое время не пускают мониторинговую группузафиксировать состояние армянских памятников архитектуры и церквей, чтобы после шлифовки представить их албанскими.

Вот в таком состоянии армяне потеряли Персидскую Мечеть в городе Шуши в 2020 году.



А теперь внимание горькая правда!

Первое - все города и населенные пункты в Республике

В то время азербайджанцы вывезли всё что могли, начиная от камней, туалетов заканчивая патронами для лампочек и сейчас спустя 30 лет жалуются на армян, думая что все забыто, и можно переписать историю.

Первое - все города и населенные пункты в Республике Арцах , а также на территориях 7-и районов которые преподносят азербайджанцы, были стерты с лица земли во время первой Нагорно-Карабахской Войны в 1990 году со стороны азербайджанцев, которые сожгли и взорвали все свои дома, школы, библиотеки, музеи и т.д. чтобы они не достались армянам.В то время азербайджанцы вывезли всё что могли, начиная от камней, туалетов заканчивая патронами для лампочек и сейчас спустя 30 лет жалуются на армян, думая что все забыто, и можно переписать историю.

Скажите пожалуйста, зачем нужно было армянам уничтожать дома азербайджанцев, если можно было бы жить в них и не мучатся таскать цемент и камни из Армении, чтобы построить хоть какой то дом и разместить своих детей и родителей в нормальных условиях после разрушительной многолетней войны.





Армянская церковь Канач Жам (Зеленная Церковь) в Шуши до оккупации Азербайджаном в 2020 году и в первый день азербайджанской оккупации. (уничтожены купол, кресты, двери, окна и христианские убранства) Церковь " Канач Жам ” также называется церковью Святого Иоанна Крестителя. Согласно сохранившимся на стенах надписям, церковь была построена в 1817 году.



Второе на протяжении 30 лет ” также называется церковью Святого Иоанна Крестителя. Согласно сохранившимся на стенах надписям, церковь была построена в 1817 году.Второе на протяжении 30 лет Азербайджан втыкал бревна в колеса экономики Республики Арцах , мешая и не допуская развиваться Арцаху, используя для этого как полную блокаду Республики Арцах со стороны Турции и Азербайджана, заканчивая террором в отношении инвесторов и предпринимателей пытающихся реализовать свою продукцию на мировых рынках, внося в черные списки все компании, руководители которых посещали Степанакерт. К примеру их бросало в истерику даже маленькая туристическая компания из Арцаха которая принимала участие в международной выставки. Для того чтобы выгнать эту компанию (тур менеджера) с выставки вопрос решался на уровне президентов Алиева и Эрдогана.







Армянская церковь Собор Сурб Аменапркич Казанчецоц в Шуши до оккупации Азербайджаном в 2020 году и в первый день азербайджанской оккупации. (уничтожены купол, колокольню, кресты, двери, окна статуи и христианские убранства), а на фасаде залита черной краской. Собор Сурб Аменапркич Казанчецоц в Шуши (Собор Святого Христа Всеспасителя) — армянский собор в городе Шуша в Нагорном Карабахе. Архитектурный комплекс состоит из храма (1868—1887 годы) и колокольни (1858 год). Вот такие они азербайджанцы "мультикультурные".



И после этого они хотят, чтобы разрушенные дома и здания в Республике (Собор Святого Христа Всеспасителя) — армянский собор в городе Шуша в Нагорном Карабахе. Архитектурный комплекс состоит из храма (1868—1887 годы) и колокольни (1858 год). Вот такие они азербайджанцы "мультикультурные".И после этого они хотят, чтобы разрушенные дома и здания в Республике Арцах , дороги, инфраструктуру отремонтировали бы армяне, а шиш с маслом не хотите. Хотя стоит отметить, что несмотря на все жизненные и финансовые трудности армяне полностью отреставрировали мечеть Гевхар-аги в городе Шуши потратив миллионы и привлекая реставраторов из Ирана, чтобы один к одному соответствовала оригиналу уничтоженную азербайджанскими ополчениями в первую карабахскую войну.

Хотя могли на эти деньги привести в порядок скажем дороги и территории вокруг сотен армянских христианских церквей и храмов. Но неблагодарные скоты конечно же это не оценили, хотя понять их можно, так как Азербайджан и азербайджанцы ничего святого не имеют, а все мечети на территории Республики Арцах и Азербайджана это исторические мечети древнего Ирана, которые росчерком пера неграмотных руководителей советского Азербайджана стали «азербайджанскими», и ценности для этого племени не имеют.



Заметим что армяне расчистили и содержали в чистоте и идеальном порядке остальные мусульманские религиозные памятники и мечети находящиеся на территории Республики Заметим что армяне расчистили и содержали в чистоте и идеальном порядке остальные мусульманские религиозные памятники и мечети находящиеся на территории Республики Арцах , просто потому что армяне всегда высоко ценили религии других стран и с уважением относились к чувствам верующих.



И еще не смейте играть с чувствами христиан, преподносить и трогать Церкви Армянской Апостольской Церкви и Храмы в качестве албанских, так как ваша национальная неграмотность зашкаливает, хотя что требовать от неграмотного и никчёмного племени отставшего во времени и перекачевавшего из алтайских степей и теперь занятым переписыванием истории, культуры, религии, архитектуры нашего региона.

Отметим также что благодаря России не был полностью уничтожен армянский храм Дадиванк, который взяли под охрану российские миротворцы. Буквально за час до того как азербайджанцы отправили туда группу "Реставраторов" с бульдозерами и шлифовальным станками.



Самое чудовищное что могло произойти, это соседство с дегенератами и скотами, которые пришли на эти святые земли. Запомните что Вы это кровоточащий рак на южном Кавказе и вам не рады как в Грузии, Иране, России так и в Армении.

А временная оккупация армянских земель Вам даром не пройдет, и армяне в самый нежданный момент с помощью России или без её помощи вернут армянский город Шуши и весь район Гадрута. Вам нечего делать на святых христианских землях Арцаха!



Задумайтесь над вашим поведением!



А. Азарян

FMG.NEWS



Продолжение следует...

