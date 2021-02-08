 
  • 01:42 – Обращение Президента Республики Арцах Араик Арутюняна 
  • 18:33 – Осторожно! Наглый и Злой Азербайджан
  • 12:30 – Азербайджан нарушил права армянского бизнесмена 
  • 01:42 – Обращение Президента Республики Арцах Араик Арутюняна 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 12:29 – На борту затонувшего у берегов Турции судна были 10 украинцев 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Обращение Президента Республики Арцах Араик Арутюняна

 Обращение Президента Республики Арцах Араик Арутюняна

Дорогие соотечественники!

В последнее время наблюдается активизация потоков дезинформации вокруг Арцаха, и, к сожалению, преимущественно в армянских кругах. Некоторые говорят всё, что им вздумается или что им диктуют узкие личные интересы, не думая о том, что тем самым преступно играют с судьбой Арцаха и на нервах его народа.

К примеру, кто-то пишет, что мы якобы намерены расформировать армию и Министерство иностранных дел, другой – что мы отказываемся от дороги Кармир Шука – Шуши, а третий – что собираемся поднять азербайджанский флаг в Степанакерте и так далее, и тому подобное.

Все это - бред и чушь, и просто исключено, чтобы власти Арцаха согласились потакать желаниям внешних и внутренних врагов. Официально требую прекратить спекуляции вокруг имени Арцаха и на эмоциях народа.

Все органы государственной власти Республики Арцах работают и будут работать, какими бы тяжелыми ни были условия и нежелание некоторых, но самую большую боль причиняет то, что среди тех, кто этого не желает, есть представители армянской нации.

Я бы очень хотел, чтобы вся наша энергия и усилия были направлены на восстановление и развитие Арцаха, обеспечение его безопасности, облегчение боли от потерь, решение проблемы пленных и без вести пропавших, вместо еще большего расшатывания имеющихся ценностей.

Здравомыслия и сердоболия всем нам.


  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 54


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Президент Республики Арцах Араик Арутюнян присвоил звание "Герой Арцаха" Арарату Мелкумяну
    » Марсель признал независимость Республики Арцах
    » Парламент Пайсанду (Уругвай) единогласно признал независимость Арцаха
    » В последнее время мы не видим турецких беспилотников «Bayraktar» в небе Арцаха. Это один из наших сюрпризов | Арцрун Ованнисян
    » Власти Республики Арцах начнут восстановление здания «Реального училища» в Шуши
    » Резиденцию НС Республики Арцаха перенесут из столицы Степанакерта в город-крепость Шуши
    » 7 принципов карабахского урегулирования | Президент Арцаха Араик Арутюнян
    » Сегодня – День независимости Республики Арцах | С ПРАЗДНИКОМ, АРЦАХ
    » Любой военный объект Азербайджана станет законной мишенью Армии обороны в случае атаки мирного населения | МИД Арцаха
    » Армия Республики Арцах готова вернуть оккупированные Азербайджаном территории Арцаха | президент Араик Арутюнян
    » В Шуши состоялась церемония инаугурации президента Арцаха Араика Арутюняна
    » Туристы будут получать въездную визу в Арцах бесплатно – МИД Арцаха
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Обращение Президента Республики Арцах Араик Арутюняна

    • 01:42
    • 55
    • 0

    Осторожно! Наглый и Злой Азербайджан.

    • 18:33
    • 139
    • 0

    Азербайджан нарушил права армянского бизнесмена

    • 12:30
    • 114
    • 0

    Посол Великобритании в Баку удалил скандальную запись в Твиттер

    • 12:17
    • 95
    • 0

    В Республике Арцахе планируется субсидировать $24 млн на компенсацию коммунальных услуг населению

    • 11:00
    • 92
    • 0

    Главы МИД Армении и России обсудили реализации заявления по Карабаху

    • 13:59
    • 62
    • 0

    Франция готова помочь Молдове в преобразовании и модернизации государственной службы

    • 10:50
    • 57
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 63358
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 58475
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 54284
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 51746
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 46971
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 41043
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 39533
    • 0

    Обращение Президента Республики Арцах Араик Арутюняна

    • 01:42
    • 55
    • 0

    Осторожно! Наглый и Злой Азербайджан.

    • 18:33
    • 139
    • 0

    Азербайджан нарушил права армянского бизнесмена

    • 12:30
    • 114
    • 0

    Посол Великобритании в Баку удалил скандальную запись в Твиттер

    • 12:17
    • 95
    • 0

    В Республике Арцахе планируется субсидировать $24 млн на компенсацию коммунальных услуг населению

    • 11:00
    • 92
    • 0

    Президент Белоруссии вручил представителям науки дипломы докторов и аттестаты профессоров

    • 10:15
    • 62
    • 0

    Пакистан намерен расширить многогранное сотрудничество с Кыргызстаном

    • 10:16
    • 83
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА