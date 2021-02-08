 Обращение Президента Республики Арцах Араик Арутюняна

Дорогие соотечественники!В последнее время, и, к сожалению, преимущественно в армянских кругах.. Официальнои на эмоциях народа., какими бы тяжелыми ни были условия и нежелание некоторых, но самую большую боль причиняет то, что среди тех, кто этого не желает, есть представители армянской нации., обеспечение его безопасности, облегчение боли от потерь, решение проблемы пленных и без вести пропавших, вместо еще большего расшатывания имеющихся ценностей.