 Обращение Президента Республики Арцах Араик Арутюняна

Дорогие соотечественники!
В последнее время наблюдается активизация потоков дезинформации вокруг Арцаха
, и, к сожалению, преимущественно в армянских кругах. Некоторые говорят всё, что им вздумается или что им диктуют узкие личные интересы, не думая о том, что тем самым преступно играют с судьбой Арцаха и на нервах его народа
.
К примеру, кто-то пишет, что мы якобы намерены расформировать армию и Министерство иностранных дел, другой – что мы отказываемся от дороги Кармир Шука – Шуши, а третий – что собираемся поднять азербайджанский флаг в Степанакерте и так далее, и тому подобное.
Все это - бред и чушь, и просто исключено, чтобы власти Арцаха согласились потакать желаниям внешних и внутренних врагов
. Официально требую прекратить спекуляции вокруг имени Арцаха
и на эмоциях народа.
Все органы государственной власти Республики Арцах работают и будут работать
, какими бы тяжелыми ни были условия и нежелание некоторых, но самую большую боль причиняет то, что среди тех, кто этого не желает, есть представители армянской нации.
Я бы очень хотел, чтобы вся наша энергия и усилия были направлены на восстановление и развитие Арцаха
, обеспечение его безопасности, облегчение боли от потерь, решение проблемы пленных и без вести пропавших, вместо еще большего расшатывания имеющихся ценностей.
Здравомыслия и сердоболия всем нам.