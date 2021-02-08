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С 12 февраля возобновляются авиарейсы из Нижнего Новгорода в Ереван

С 12 февраля возобновляются авиарейсы из Нижнего Новгорода в ЕреванМеждународный аэропорт Стригино 8 февраля в рамках публикационного сообщения проинформировал о том, что с 12 февраля 2021 года возобновляются рейсы из Нижнего Новгорода в Ереван. Авиасообщения будут выполняться один раз в неделю, по пятницам. Об этом сообщается на сайте международного аэропорта Стригино.

Отмечается, что время в пути составит около трех часов. Вылет из Стригино — в 23:30, прибытие в аэропорт столицы Армении Звартноц — в 03:25. Обратно рейсы будут выполняться по субботам с вылетом из Еревана в 04:25 и посадкой в Нижнем Новгороде — в 06:20. Время — местное для каждого аэропорта.

Полеты будет выполнять авиакомпания «Икар» на воздушных судах Embraer 190 вместимостью 110 пассажиров.

Согласно представленным данным, маршрут станет первым международным направлением из нижегородской воздушной гавани после длительного перерыва.

Напомним, что перед поездкой армянские граждане должны скачать приложение «Путешествую без COVID-19» в мобильный телефон, сдать анализ на коронавирус в тех лабораториях, которые включены в список этой программы.





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