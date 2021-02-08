Президент и глава нового правительства Киргизии обсудили восстановление экономики

Глава Киргизии Садыр Жапаров 8 февраля провёл встречу с новоназначенным премьер-министром Улукбеком Мариповым. В ходе встречи, стороны обсудили задачи по принятию неотложных антикризисных мер для восстановления экономического состояния страны, ключевые направления среднесрочного развития республики, структурные реформы в экономике, а также, меры по борьбе с пандемической инфекцией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба главы Киргизии.

Президент указал на то, что сейчас Киргизия находится в трудном экономическом положении, в связи с чем отметил важность принятия комплексного антикризисного плана правительства для поддержки экономики.

Глава государства также сообщил об обеспокоенности общественности непрозрачным использованием ресурсов в борьбе с коронавирусной инфекцией. В связи с этим, он поручил обеспечить открытое и эффективное использование средств на эти цели.

В свой черёд Марипов проинформировал о принимаемых правительством мерах для реализации задач, отражённых в первых 5 указах президента.