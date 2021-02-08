 
  • 22:33 – Президент Арцаха провел заседание Совета безопасности 
  • 01:42 – Обращение Президента Республики Арцах Араик Арутюняна 
  • 19:41 – С 12 февраля возобновляются авиарейсы из Нижнего Новгорода в Ереван 
  • 22:33 – Президент Арцаха провел заседание Совета безопасности 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 12:29 – На борту затонувшего у берегов Турции судна были 10 украинцев 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Президент и глава нового правительства Киргизии обсудили восстановление экономики

  • 08.02.2021, 12:41,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Президент и глава нового правительства Киргизии обсудили восстановление экономикиГлава Киргизии Садыр Жапаров 8 февраля провёл встречу с новоназначенным премьер-министром Улукбеком Мариповым. В ходе встречи, стороны обсудили задачи по принятию неотложных антикризисных мер для восстановления экономического состояния страны, ключевые направления среднесрочного развития республики, структурные реформы в экономике, а также, меры по борьбе с пандемической инфекцией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба главы Киргизии.

Президент указал на то, что сейчас Киргизия находится в трудном экономическом положении, в связи с чем отметил важность принятия комплексного антикризисного плана правительства для поддержки экономики.

Глава государства также сообщил об обеспокоенности общественности непрозрачным использованием ресурсов в борьбе с коронавирусной инфекцией. В связи с этим, он поручил обеспечить открытое и эффективное использование средств на эти цели.

В свой черёд Марипов проинформировал о принимаемых правительством мерах для реализации задач, отражённых в первых 5 указах президента.





  •   Просмотров Сегодня: 42


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Лидер Киргизии обсудил с главой Нацбанка первоочередные планы сектора
    » Президент Киргизии поручил сообщить фермерам об условиях получения льготного кредитования
    » Президент Киргизии обсудил с министром Китая дальнейшее развитие экономического сотрудничества
    » Президент Киргизии отметил важность направления бюджетных средств на ремонт аварийных школ
    » Президент Киргизии поручил организовать дневные стационары в регионах
    » Первый вице-премьер Киргизии поручил усилить работу по контактным лицам заболевших граждан
    » В Киргизии заёмщикам не будут налагать штрафы за просрочку платежей по кредиту
    » Президент Киргизии встретился с начальником генштаба вооружённых сил
    » Президент Киргизии провёл встречу с первым вице-премьером
    » Президент Киргизии встретился с координатором системы ООН
    » Президент Киргизии провёл встречу с представителем валютного фонда
    » Президент Киргизии встретился с министром внутренних дел
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Президент Арцаха провел заседание Совета безопасности

    • 22:33
    • 31
    • 0

    Выходи в плей-офф, «Зенит»!

    • 21:11
    • 24
    • 0

    «УНИКС» — «Зенит»: сможет ли Казань приблизиться к Питеру?

    • 19:56
    • 22
    • 0

    С 12 февраля возобновляются авиарейсы из Нижнего Новгорода в Ереван

    • 19:41
    • 60
    • 0

    Впервые в истории Украины президент пообщался с полярниками

    • 15:39
    • 33
    • 0

    Президент и глава нового правительства Киргизии обсудили восстановление экономики

    • 12:41
    • 43
    • 0

    В учебных заведениях Молдовы наблюдается рост инфицированных коронавирусом случаев

    • 12:00
    • 39
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 63376
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 58490
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 54308
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 51760
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 46985
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 41058
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 39548
    • 0

    Выходи в плей-офф, «Зенит»!

    • 21:11
    • 24
    • 0

    «УНИКС» — «Зенит»: сможет ли Казань приблизиться к Питеру?

    • 19:56
    • 22
    • 0

    Президент Арцаха провел заседание Совета безопасности

    • 22:33
    • 31
    • 0

    Казахстан озвучил инициативы с интеграционным и социально-экономическим эффектом в ЕАЭС

    • 10:38
    • 72
    • 0

    Впервые в истории Украины президент пообщался с полярниками

    • 15:39
    • 33
    • 0

    Узбекистан и Саудовская Аравия направили свои силы на развитие инвестиционной политики

    • 11:59
    • 73
    • 0

    На Белорусской АЭС готовятся к запуску в эксплуатацию пусковых комплексов

    • 11:59
    • 70
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА