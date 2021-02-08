В учебных заведениях Молдовы наблюдается рост инфицированных коронавирусом случаев

Министерство образования, культуры и исследований в Молдове 8 февраля представило отчёт эпидемиологической ситуации в учебных заведениях страны за последнюю неделю. Согласно данным, в образовательных учреждениях наблюдается неблагоприятная ситуация, связанная с увеличением количества коронавирусных случаев. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования в Молдове.

Как отметили в ведомстве, количество учеников с положительным тестом на коронавирус составляет 214, еще 3183 отправились на самоизоляцию. Среди дидактических кадров заразились 230 человек, 178 перешли на удаленный режим работы.

Кроме того, в стране закрыты на карантин 5 детских сада и 36 групп. Заразились вирусом 15 детей, еще 999 — на самоизоляции. Также инфицированы 54 воспитателя, 193 — на самоизоляции.

Напомним, что с 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением эпидемии коронавируса в мире. С 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения, который позже продлили до 15 февраля 2021 года.