Представители МИД Туркменистана и движения «Талибан» обсудили проект ТАПИ

В дипведомстве Туркменистана при участии министра иностранных дел Рашида Мередова 6 февраля была организована встреча с представителями политофиса движения «Талибан». На повестке встречи были вопросы реализации проекта ТАПИ. Об этом сообщила пресс-служба МИД Туркменистана.

Мередов заявил, что Туркменистан уже в течение многих лет поддерживает экономическую сферу ИРА. По словам министра, особое внимание уделяется содействию в энергетической, транспортной сферах, а также в области связи и коммуникации.

В этой связи была отмечена важность реализации проектов газопровода «Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия», ЛЭП «Туркменистан-Афганистан-Пакистан», ж/д путей, которые соединяют две страны.

Представители движения «Талибан» заявили, что Исламский Эмират Афганистан обеспечит безопасность при реализации проекта ТАПИ и других инфраструктурных проектов на территории ИРА.

Напомним, что 14 января была запущена железная дорога Акина-Андхой, линия электропередачи Керки-Шиберган и международная оптико-волоконная система связи по маршрутам Ымамназар (Туркменистан) — Акина (Афганистан) и Серхетабат (Туркменистан) — Тургунди (Афганистан).