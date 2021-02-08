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Представители МИД Туркменистана и движения «Талибан» обсудили проект ТАПИ

  • 08.02.2021, 12:00,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Представители МИД Туркменистана и движения «Талибан» обсудили проект ТАПИВ дипведомстве Туркменистана при участии министра иностранных дел Рашида Мередова 6 февраля была организована встреча с представителями политофиса движения «Талибан». На повестке встречи были вопросы реализации проекта ТАПИ. Об этом сообщила пресс-служба МИД Туркменистана.

Мередов заявил, что Туркменистан уже в течение многих лет поддерживает экономическую сферу ИРА. По словам министра, особое внимание уделяется содействию в энергетической, транспортной сферах, а также в области связи и коммуникации.

В этой связи была отмечена важность реализации проектов газопровода «Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия», ЛЭП «Туркменистан-Афганистан-Пакистан», ж/д путей, которые соединяют две страны.

Представители движения «Талибан» заявили, что Исламский Эмират Афганистан обеспечит безопасность при реализации проекта ТАПИ и других инфраструктурных проектов на территории ИРА.

Напомним, что 14 января была запущена железная дорога Акина-Андхой, линия электропередачи Керки-Шиберган и международная оптико-волоконная система связи по маршрутам Ымамназар (Туркменистан) — Акина (Афганистан) и Серхетабат (Туркменистан) — Тургунди (Афганистан).





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