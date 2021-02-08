 
  • 22:33 – Президент Арцаха провел заседание Совета безопасности 
  • 01:42 – Обращение Президента Республики Арцах Араик Арутюняна 
  • 19:41 – С 12 февраля возобновляются авиарейсы из Нижнего Новгорода в Ереван 
  • 22:33 – Президент Арцаха провел заседание Совета безопасности 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 12:29 – На борту затонувшего у берегов Турции судна были 10 украинцев 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

На Белорусской АЭС готовятся к запуску в эксплуатацию пусковых комплексов

  • 08.02.2021, 11:59,
  • В Мире + Европа » Беларусь
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

На Белорусской АЭС готовятся к запуску в эксплуатацию пусковых комплексовИсполнительным государственным органом Белоруссии 7 февраля утверждён порядок приемки в эксплуатацию пусковых комплексов блоков БелАЭС. Эти меры предусмотрены постановлением правительства, которое обнародовано на Национальном правовом интернет-портале.

В соответствии с правительственным документом, процесс приёма будет реализован специальной комиссией при строгом актировании. В ряды комиссии будут включены главы госорганов и организаций, которые определены в постановлении. Миссия председателя оценочной группы возлагается на замминистра энергетики, отвечающего за направление ядерной энергетики, а его заместителем станет директор ГПО «Белэнерго».

Приёмочная комиссия проинспектирует готовность пускового комплекса блока АЭС к безопасному эксплуатированию, определит качество строительно-монтажных и пуско-наладочных работ согласно стандартам нормативных документов. Также группой будет проанализировано соответствие блоков предписаниям ядерной, радиационной, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Компетентные представители проверят и соответствие реальных показателей производимого продукта на запускаемых мощностях, предусмотренных в проектных технических характеристиках. Датой назначения запуска в эксплуатацию будет считаться день подписания членами комиссии акта приёмки.





  •   Просмотров Сегодня: 70


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » На БелАЭС визит европейских экспертов ENSREG не состоится
    » В столице Казахстана до конца года будет сдана в эксплуатацию новая очередь жилых комплексов
    » Госорган Белоруссии обязал граждан к самоизоляции
    » В Белоруссии упростили порядок регистрации лекарственных средств
    » В Белоруссию прибыла экспертная миссия МАГАТЭ
    » МАГАТЭ готово продолжать содействие развитию ядерной энергетики в Армении
    » Армянские семьи получат поддержку государства на лечение бесплодия и ЭКО
    » Госдеп США одобрил продажу Украине комплексов Javelin на $47 млн
    » Армянская атомная станция будет остановлена на ремонт
    » Россия и Армения расширяют сотрудничество в сфере ядерной безопасности
    » KfW заинтересован в программах в сфере энергетики в Армении
    » Как Рада уволилила Наливайченко и дала старт возвращению в политику блоков: все подробности
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Президент Арцаха провел заседание Совета безопасности

    • 22:33
    • 32
    • 0

    Выходи в плей-офф, «Зенит»!

    • 21:11
    • 24
    • 0

    «УНИКС» — «Зенит»: сможет ли Казань приблизиться к Питеру?

    • 19:56
    • 23
    • 0

    С 12 февраля возобновляются авиарейсы из Нижнего Новгорода в Ереван

    • 19:41
    • 60
    • 0

    Впервые в истории Украины президент пообщался с полярниками

    • 15:39
    • 33
    • 0

    Президент и глава нового правительства Киргизии обсудили восстановление экономики

    • 12:41
    • 43
    • 0

    В учебных заведениях Молдовы наблюдается рост инфицированных коронавирусом случаев

    • 12:00
    • 40
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 63376
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 58490
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 54308
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 51760
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 46985
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 41058
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 39548
    • 0

    Выходи в плей-офф, «Зенит»!

    • 21:11
    • 24
    • 0

    «УНИКС» — «Зенит»: сможет ли Казань приблизиться к Питеру?

    • 19:56
    • 23
    • 0

    Президент Арцаха провел заседание Совета безопасности

    • 22:33
    • 32
    • 0

    Казахстан озвучил инициативы с интеграционным и социально-экономическим эффектом в ЕАЭС

    • 10:38
    • 73
    • 0

    Впервые в истории Украины президент пообщался с полярниками

    • 15:39
    • 33
    • 0

    Узбекистан и Саудовская Аравия направили свои силы на развитие инвестиционной политики

    • 11:59
    • 73
    • 0

    На Белорусской АЭС готовятся к запуску в эксплуатацию пусковых комплексов

    • 11:59
    • 71
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА