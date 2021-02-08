На Белорусской АЭС готовятся к запуску в эксплуатацию пусковых комплексов

Исполнительным государственным органом Белоруссии 7 февраля утверждён порядок приемки в эксплуатацию пусковых комплексов блоков БелАЭС. Эти меры предусмотрены постановлением правительства, которое обнародовано на Национальном правовом интернет-портале.

В соответствии с правительственным документом, процесс приёма будет реализован специальной комиссией при строгом актировании. В ряды комиссии будут включены главы госорганов и организаций, которые определены в постановлении. Миссия председателя оценочной группы возлагается на замминистра энергетики, отвечающего за направление ядерной энергетики, а его заместителем станет директор ГПО «Белэнерго».

Приёмочная комиссия проинспектирует готовность пускового комплекса блока АЭС к безопасному эксплуатированию, определит качество строительно-монтажных и пуско-наладочных работ согласно стандартам нормативных документов. Также группой будет проанализировано соответствие блоков предписаниям ядерной, радиационной, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Компетентные представители проверят и соответствие реальных показателей производимого продукта на запускаемых мощностях, предусмотренных в проектных технических характеристиках. Датой назначения запуска в эксплуатацию будет считаться день подписания членами комиссии акта приёмки.