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Узбекистан и Саудовская Аравия направили свои силы на развитие инвестиционной политики

  • 08.02.2021, 11:59,
  • В Мире + Европа
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Узбекистан и Саудовская Аравия направили свои силы на развитие инвестиционной политикиВ рамках видеоконференции 7 февраля вице-премьер Сардор Умурзаков провёл онлайн-встречу с председателем Совета директоров ACWA Power Саудовской Аравии Мухаммадом Абу Найан. Они рассмотрели вопросы о строительстве новой ТЭС, стоимостью 1,2 млрд долларов на территории Республики и предстоящего усовершенствования финансового сотрудничества в сфере развития источников энергии. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли.

Стороны отметили важность продвижения работ, направленных на строительство тепловой электростанции комбинированного цикла мощностью 1500 МВт на базе Сырдарьинской теплоэлектростанции стоимостью 1,2 миллиардов долларов. Саудовская сторона объявила, что планирует закончить строительство данной станции и ввести её в эксплуатацию в конце 2023 года.

Особое внимание уделили строительству двух ветроэлектростанций комплексной мощностью 1000 МВт в Бухарской и Навоийской областях, общая стоимость которых составляет 1,3 млрд долларов. Подчёркивалось также, что задействование этих объектов позволит выработать в год 15,6 млрд кВт*ч, что создаст более 5 тысяч новых рабочих мест во время строительства и 300 новых рабочих мест во время эксплуатации станций.

Кроме того, руководство ACWA Power сообщило, что готово дальше развивать своё инвестиционное присутствие в Узбекистане за счёт возобновляемой электроэнергетики.

Кроме того, Сардор Умурзаков пообщался с президентом Исламского банка развития Бандаром Хаджаром. Они обговорили детали организации и проведения в Узбекистане 46-го Ежегодного заседания Совета управляющих ИБР в нынешнем году. А также в настоящий момент руководством Банка рассматривается возможность визита президента ИБР в Республику в июне 2021 года для проведения «роуд-шоу».

В ходе конференции участники акцентировали внимание на осуществлении проекта по строительству трансафганской железной дороги «Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар». Бандар Хаджар подчеркнул, что его успешная реализация станет значительным фактором устойчивого экономического развития регионов Центральной и Южной Азии, улучшения жизни населения и сокращения бедности в странах-участницах проекта.

Добавим, что Умурзаков был выбран на пост председателя Совета управляющих группы Исламского банка развития. В министерстве подчеркнули, что главой высшего органа управления Банка впервые стал представитель из Узбекистана.





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