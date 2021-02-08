 
  • 22:33 – Президент Арцаха провел заседание Совета безопасности 
  • 01:42 – Обращение Президента Республики Арцах Араик Арутюняна 
  • 19:41 – С 12 февраля возобновляются авиарейсы из Нижнего Новгорода в Ереван 
  • 22:33 – Президент Арцаха провел заседание Совета безопасности 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 12:29 – На борту затонувшего у берегов Турции судна были 10 украинцев 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Впервые в истории Украины президент пообщался с полярниками

  • 08.02.2021, 15:39,
  • В Мире + Европа » Украина
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Впервые в истории Украины президент пообщался с полярникамиВпервые за всю историю Украины глава государства в режиме реального времени пообщался с украинскими полярниками. Владимир Зеленский 6 февраля поздравил их с 25-летием основания антарктической станции «Академик Вернадский», а также наградил полярников госнаградами, сообщает пресс-служба президента.

Общение было осуществлено посредством видеосвязи. Лидер страны в рамках приветствия использовал фирменный жест в виде латинской буквы V, которая символизирует победу и похожа на логотип станции.

Глава украинской антарктической экспедиции Юрий Отруба пригласил Зеленского стать первым главой Украины, который посетит соответствующую станцию. Он также заявил, что полярники ежедневно наблюдают глобальное потепление, которое происходит очень быстро.

Зеленский и полярники затронули тему утверждения научной программы и соответствующего бюджета. Сотрудники антарктической экспедиции попросили лидера страны о собственном ледоколе, который позволит им расширить исследования. Президент обещал обеспечить их всем необходимым для продуктивной работы.

После этого украинский лидер осмотрел фотовыставку «Окно в Антарктиду: к 25-летию станции «Академик Вернадский», на которой были презентованы фотографии важных событий в истории станции. Затем Зеленский вручил госнаграды выдающимся полярникам Украины и принял участие в церемонии погашения почтовых марок в честь 25-й годовщины антарктической станции.





  •   Просмотров Сегодня: 33


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Лидер Украины по видеосвязи пообщался с участниками трёх революций
    » Владимир Зеленский посетил Донбасс
    » Президент Украины провёл телефонный разговор с главой Турецкой Республики
    » Президент Украины назвал Арсена Авакова лучшим главой МВД
    » Зеленский выразил Конгрессу США благодарность за поддержку Украины в сфере безопасности
    » Молодые украинские ученые получили почетные награды от Зеленского
    » Владимир Зеленский призвал премьера Италии развивать сотрудничество
    » Владимир Зеленский разработал формулу для развития Украины
    » Молодежь Украины – ради нее живет и работает Зеленский
    » Императорский пингвин посетил украинских полярников в Антарктиде: невероятные фото
    » Владимир Зеленский встретится с Саломе Зурабишвили в Варшаве
    » Зеленский: Мамука Бахтадзе очень хороший человек, мы обменялись номерами телефонов
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Президент Арцаха провел заседание Совета безопасности

    • 22:33
    • 32
    • 0

    Выходи в плей-офф, «Зенит»!

    • 21:11
    • 24
    • 0

    «УНИКС» — «Зенит»: сможет ли Казань приблизиться к Питеру?

    • 19:56
    • 23
    • 0

    С 12 февраля возобновляются авиарейсы из Нижнего Новгорода в Ереван

    • 19:41
    • 60
    • 0

    Впервые в истории Украины президент пообщался с полярниками

    • 15:39
    • 34
    • 0

    Президент и глава нового правительства Киргизии обсудили восстановление экономики

    • 12:41
    • 43
    • 0

    В учебных заведениях Молдовы наблюдается рост инфицированных коронавирусом случаев

    • 12:00
    • 40
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 63376
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 58490
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 54308
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 51760
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 46985
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 41058
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 39548
    • 0

    Выходи в плей-офф, «Зенит»!

    • 21:11
    • 24
    • 0

    «УНИКС» — «Зенит»: сможет ли Казань приблизиться к Питеру?

    • 19:56
    • 23
    • 0

    Президент Арцаха провел заседание Совета безопасности

    • 22:33
    • 32
    • 0

    Казахстан озвучил инициативы с интеграционным и социально-экономическим эффектом в ЕАЭС

    • 10:38
    • 73
    • 0

    Впервые в истории Украины президент пообщался с полярниками

    • 15:39
    • 34
    • 0

    Узбекистан и Саудовская Аравия направили свои силы на развитие инвестиционной политики

    • 11:59
    • 74
    • 0

    На Белорусской АЭС готовятся к запуску в эксплуатацию пусковых комплексов

    • 11:59
    • 71
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА