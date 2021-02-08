Впервые в истории Украины президент пообщался с полярниками

Впервые за всю историю Украины глава государства в режиме реального времени пообщался с украинскими полярниками. Владимир Зеленский 6 февраля поздравил их с 25-летием основания антарктической станции «Академик Вернадский», а также наградил полярников госнаградами, сообщает пресс-служба президента.

Общение было осуществлено посредством видеосвязи. Лидер страны в рамках приветствия использовал фирменный жест в виде латинской буквы V, которая символизирует победу и похожа на логотип станции.

Глава украинской антарктической экспедиции Юрий Отруба пригласил Зеленского стать первым главой Украины, который посетит соответствующую станцию. Он также заявил, что полярники ежедневно наблюдают глобальное потепление, которое происходит очень быстро.

Зеленский и полярники затронули тему утверждения научной программы и соответствующего бюджета. Сотрудники антарктической экспедиции попросили лидера страны о собственном ледоколе, который позволит им расширить исследования. Президент обещал обеспечить их всем необходимым для продуктивной работы.

После этого украинский лидер осмотрел фотовыставку «Окно в Антарктиду: к 25-летию станции «Академик Вернадский», на которой были презентованы фотографии важных событий в истории станции. Затем Зеленский вручил госнаграды выдающимся полярникам Украины и принял участие в церемонии погашения почтовых марок в честь 25-й годовщины антарктической станции.