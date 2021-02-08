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Казахстан озвучил инициативы с интеграционным и социально-экономическим эффектом в ЕАЭС

  • 08.02.2021, 10:38,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Казахстан озвучил инициативы с интеграционным и социально-экономическим эффектом в ЕАЭСПремьер-министр Казахстана Аскар Мамин выступил на совещании Евразийского межправсовета (ЕМПС). Мамин призвал форсировать работу по приоритетам, озвученных Казахстаном как председателя в ЕАЭС в 2021 году, пишет пресс-служба правительства РК.

В очном сборе приняли участие главы кабминов России, Армении, Узбекистана, Кыргызстана, Молдовы, председатели ЕАЭК, Исполкома СНГ и представители других структур.

Аскар Мамин напомнил, что президент Казахстана направил руководителям государств-участников союза послание, в котором обрисованы ключевые приоритеты в год председательства РК в ЕАЭС. Они избраны на основе анализа 6-летнего опыта за время функционирования экономического союза и актуальных вызовов в условиях нового экономического и социального реализма.

Председатель правительства подчеркнул, что пребывая в полномочиях председателя в системе ЕАЭС, Казахстан сфокусирует внимание на диверсификации нескольких актуальных направлений. Это — активизация промышленной кооперации, устранение тормозящих недоработок во взаимной торговле, полноценное задействование возможностей трансграничных транспортных коридоров, тотальная цифровизация и построение маршрутов на внешние рынки.

Журналистам Мамин сообщил, что ЕАЭК утвердила график по осуществлению инициатив РК, в него входят 15 главных задач и 84 мероприятий. В 2021 году запланировано воплотить на практике таких 57 мероприятий.





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