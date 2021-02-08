Казахстан озвучил инициативы с интеграционным и социально-экономическим эффектом в ЕАЭС

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин выступил на совещании Евразийского межправсовета (ЕМПС). Мамин призвал форсировать работу по приоритетам, озвученных Казахстаном как председателя в ЕАЭС в 2021 году, пишет пресс-служба правительства РК.

В очном сборе приняли участие главы кабминов России, Армении, Узбекистана, Кыргызстана, Молдовы, председатели ЕАЭК, Исполкома СНГ и представители других структур.

Аскар Мамин напомнил, что президент Казахстана направил руководителям государств-участников союза послание, в котором обрисованы ключевые приоритеты в год председательства РК в ЕАЭС. Они избраны на основе анализа 6-летнего опыта за время функционирования экономического союза и актуальных вызовов в условиях нового экономического и социального реализма.

Председатель правительства подчеркнул, что пребывая в полномочиях председателя в системе ЕАЭС, Казахстан сфокусирует внимание на диверсификации нескольких актуальных направлений. Это — активизация промышленной кооперации, устранение тормозящих недоработок во взаимной торговле, полноценное задействование возможностей трансграничных транспортных коридоров, тотальная цифровизация и построение маршрутов на внешние рынки.