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Президент Арцаха провел заседание Совета безопасности

 
Под председательством президента Арцаха Араика Арутюняна состоялось заседание Совета Безопасности в расширенном составе.

Вопросы, включенные в повестку дня, касались послевоенных реалий: от вопросов обеспечения безопасности Арцаха до проблем районов, оставшихся вне контроля властей Арцаха, и их жителей.

С докладами выступили секретарь Совета Безопасности Виталий Баласанян, министр территориального управления и инфраструктур Айк Ханумян, министр градостроительства Арам Саркисян.

Совет безопасности на основе докладов проведет дополнительные обсуждения и обратится с предложениями в органы исполнительной и законодательной власти.

Президент Араик Арутюнян сообщил, что отныне Совет Безопасности будет созывать заседания чаще по заранее известной повестке, а в случае актуальных вопросов - по мере необходимости. 
 
Отметим также что 8 февраля начался зимний призыв 2021 года в Армию обороны Республики Арцах.


  Источник:FMG NEWS

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