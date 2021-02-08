Президент Арцаха провел заседание Совета безопасности

Под председательством президента Арцаха Араика Арутюняна состоялось заседание Совета Безопасности в расширенном составе.



Вопросы, включенные в повестку дня, касались послевоенных реалий: от вопросов обеспечения безопасности Арцаха до проблем районов, оставшихся вне контроля властей Арцаха, и их жителей.



С докладами выступили секретарь Совета Безопасности Виталий Баласанян, министр территориального управления и инфраструктур Айк Ханумян, министр градостроительства Арам Саркисян.



Совет безопасности на основе докладов проведет дополнительные обсуждения и обратится с предложениями в органы исполнительной и законодательной власти.



Президент Араик Арутюнян сообщил, что отныне Совет Безопасности будет созывать заседания чаще по заранее известной повестке, а в случае актуальных вопросов - по мере необходимости.

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