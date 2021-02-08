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«УНИКС» — «Зенит»: сможет ли Казань приблизиться к Питеру?

  • 08.02.2021, 19:56,
  • Спорт
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

10 февраля казанский «УНИКС» в регулярном Чемпионате Единой Лиги ВТБ примет у себя дома питерский «Зенит». Обе команды одержали по семь побед подряд. У кого прервётся выигрышная серия?



БК Зенит-БК Уникс
Фото: Ольга Софронова


Команда Хавьера Паскуаля является единоличным лидером Банковской лиги. Коллектив Димитриса Прифтиса идёт вторым, но имея в пассиве на три поражения больше. Отыгрывается ли это до окончания «регулярки»? Ничего исключать в нынешнем сезоне нельзя. (Посмотрите, к примеру, на нынешние «подвиги» ЦСКА). Плюс обе команды на данный момент одержали по семь побед подряд!



«Зенит» лидер, а «УНИКС» на данный момент один из его преследователей. Соответственно, на набережной озера Нижний Кабан нас ждёт встреча всегда принципиальных соперников, которые бьются за самые высокие места.



В первом круге на Крестовском острове в Санкт-Петербурге казанцы долгое время владели инициативой, но полностью провалив вторую половину матча, так четвёртую четверть «УНИКС» уступил 9:22(!), проиграл тот матч со счётом 61:84. У «Зенита» тогда здорово выглядели Понитка, Пангос и Томас, а вот лидеры казанской команды в решающие моменты дрогнули.  Если кто-то захочет вспомнить перипетии той встречи — «Зенит» всё-таки выиграл дома. В Единой Лиге ВТБ .



БК Зенит-БК Уникс
Фото: Ольга Софронова


Теперь настала пора Теодору, Канаану, Смиту, Моргану, Колесникову и компании брать реванш. И это хозяевам по силам. Так что восьмая победа подряд в Банковский лиге для Казани вполне может стать реальностью. А вот выигрышная серия «Зенита» из семи игр тогда на этом и закончится. Как бы то ни было, но у одной из команд она точно прервётся.



Прогноз – 80:75.





Баскетбол. Единая Лига ВТБ. Регулярный чемпионат.





«УНИКС» Казань — «Зенит» Санкт-Петербург



10 февраля 2021 года. Казань. «Баскет-холл».



Текст: Антон Буялов.


Фото: Ольга Софронова.


08.02.2021 г.





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