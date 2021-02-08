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Выходи в плей-офф, «Зенит»!

  • 08.02.2021, 21:11,
  • Спорт
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С 9 по 11 февраля в Казани состоятся заключительные матчи Лиги Чемпионов в группе С. Для того, чтобы гарантировать себе путёвку в плей-офф с первого места «Зениту» нужно обыграть «Берлин». Вторым соперником российской команды станет словенский «АХ Воллей».



ВК Зенит Казань
Фото: Олег Бухарев




А где же ещё один участник этого квартета польский «Ястшембски»? Исключён из Лиги Чемпионов за то, что по причине обнаружения коронавирусной инфекции в своей команде, отказался ехать в Казань на второй круг. (До этого поляки точно также и под тем же соусом не прибыли на первый круг в Берлин). Что ж, это дело добровольное и каждый решает сам, что ему делать в той или иной ситуации. Ну а что же правовая сторона? ЕКВ после повторно отказа решил вопрос оперативно – засчитать поражения польской команде. И точка.





Таким образом, «Зениту» для стопроцентной гарантии выхода в плей-офф нужно обыграть «Берлин». Ну а после встречи с германским клубом подопечных Владимира Алекно ждет словенский «АХ Воллей». Жребий и ситуация, согласитесь, оказались благосклонны к российскому суперклубу. Теперь осталось всё официально оформить на площадке.





ВК Зенит Казань
Фото: Олег Бухарев




Прогнозы давать в данной ситуации очень сложно.  Но, думается, что «Зенит» всё же станет нашим представителем в матчах на вылет. Скорее всего, в единственном от России числе.





Волейбол. Лига Чемпионов. Группа С. 4-6 туры.





9 февраля 19.00.





«Берлин» Германия – «АХ Воллей» Любляна Словения





10 февраля 16.00.





«Зенит — Казань» Россия – «Берлин» Германия





11 февраля 19.00.





«Зенит — Казань» Россия  — «АХ Воллей» Любляна Словения.





Казань. Центр волейбола «Санкт-Петербург».




Текст: Антон Буялов.




Фото: Олег Бухарев.


08.02.2021 г.


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