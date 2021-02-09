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Верховный суд Таджикистана вынес главе ПИВТ заочный приговор

Верховный суд Таджикистана вынес главе ПИВТ заочный приговорЛидеру Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), запрещённой в Таджикистане и РФ, был вынесен заочный приговор. Решение принято главой верховного суда республики Шермухаммадом Шохиёном. Чиновник заявил об этом 8 февраля в ходе пресс-конференции, сообщает пресс-служба госведомства.

Руководитель высшего судебного органа заявил, что соответствующий гражданин обвиняется по 16 статьям уголовного кодекса. Сюда входят убийство, хищение оружия и взрывных устройств. Ранее Кабири инкриминировали захват власти насильственным путём, вооружённый мятеж, публичные призывы к насилию.

Шохиён заявил, что он пока не может огласить информацию относительно соответствующего дела, так как все имеющиеся материалы в этом направлении конфиденциальны. По его словам, расследование в отношении лидера ПИВТ проводилось тщательно.

Напомним, что Кабири покинул Таджикистан в марте 2015 года. В тот же год его партию признали террористической и экстремистской организацией. Представителей ПИВТ обвинили в организации вооружённого мятежа в сентябре 2015 года.





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