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«Локомотив-Кубань» вырывает победу у «Химок»

  • 09.02.2021, 11:13,
  • Спорт
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Подмосковные «Химки» в домашнем матче регулярного Чемпионата Единой Лиги ВТБ уступили краснодарской команде «Локомотив-Кубань» 90:92 и вновь вышли на отрицательный баланс побед и поражений.



БК Химки-БК Локомотив-Кубань
Фото: БК Химки




«Химки» на минувшей неделе не играли в Евролиге из-за того, что в Израиль российскую команду просто бы не пустили. Всё из-за борьбы на Земле Обетованной с коронавирусом. Соответственно, Андрей Мальцев со своими подопечными мог спокойно готовиться к игре против «Локомотива-Кубани». А свой предыдущий поединок в Единой Лиге ВТБ химчане проводили в Перми и одержали над «Пармой» очень важную победу, которая позволяет команде бороться за путёвку в плей-офф. При этом ни Швед, ни Тимма, ни Букер, ни Йович, ни Карасёв в матче на Урале участия не принимали. Тем не менее, МакКолум, Мики, Зайцев, Вяльцев, Моня, Валиев и Бертанс смогли вырвать сложную концовку у пермяков – 72:69. Этот успех, конечно же, поднял команде настроение. И к встрече с «Локомотивом-Кубанью» хозяева подошли с ещё более мощным составом. Во-первых, в строй вернулись Швед и Тимма, во-вторых, клуб пополнил опытный Антон Понкрашов, который ранее уже играл за «Химки» с 2007 по 2009 годы.





«Локомотив–Кубань» в этом сезоне, несмотря на очень солидный состав, стабильностью совсем не блещет. Команда Евгения Пашутина проиграла в Единой Лиге ВТБ столько же раз, сколько и «Химки» — 6. А вот побед до отчётного матча имела на три больше, чем у подмосковного клуба. Куда хуже дела у краснодарцев идут в Еврокубке, где поражение в Белграде на минувшей неделе от «Партизана» (69:71), во многом поставило крест на дальнейших перспективах команды. И это притом, что состав у «Локо» очень мощный. Алан Уильямс, Мантас Калниетис, Джордан Кроуфорд, Кевин Херви, Реджи Линч, Уилл Каммингс, Дрю Гордон, Миндаугас Кузминскас, Станислав Ильницкий, Найджел Уильямс-Госс никакого заметного прогресса пока в Краснодаре не добились.





БК Химки-БК Локомотив-Кубань
Фото: БК Химки




Зрители с удовольствием пришли на этот матч. Всё-таки болельщики очень соскучились по играм своей любимой команды. И в БЦМО было как всегда по-домашнему уютно и шумно. Вот только баскетболисты «Химок» первую половину встречи провели не лучшим образом. Кузминскас, Херви и Камингс просто разрывали защиту хозяев по всем направлениям. 50:37 в пользу подопечных Евгения Пашутина после двух периодов.





БК Химки-БК Локомотив-Кубань
Фото: БК Химки




Конечно же, Швед и компания сумели вернуться в игру. И трибуны им в этом помогли. Алексей вновь был явным лидером своей команды. Здорово смотрелись Вячеслав Зайцев, Сергей Моня, Евгений Воронов и Джордан Мики. Постепенно химчане сумели догнать гостей под бодрящий свист своего наставника Андрея Мальцева, который совсем недавно отпраздновал свой день рождения. В какой-то момент краснодарцы даже растерялись. У них пошли ошибка на ошибке в атаке. Калниетис никак не мог вернуть себе дирижёрский пульт. Зато почти всегда хорош был Херви.





БК Химки-БК Локомотив-Кубань
Фото: БК Химки




В общем, «химчане» втянули соперника в концовку. А в ней нервы крепче оказались у гостей. Недавний новичок «Локомотива-Кубани» Уильямс-Госс не дрогнул и главный бросок в матче реализовал.





90:92 – «Химки» получили очередной логичный исход, а «Локомотив-Кубань» хотя и не впечатлил, особенно второй частью матча, но важную победу из Подмосковья увозит.





Баскетбол. Единая Лига ВТБ. Регулярный чемпионат.





«Химки» Московская область – «Локомотив-Кубань» Краснодар – 90:92 (19:28, 18:22, 23:17, 30:25)





«Химки»: Швед – 27, Мики – 20, Моня – 12, Тимма – 10, МакКоллум – 7, Валиев – 6, Зайцев – 4, Понкрашов – 2, Воронов – 2.





«Локомотив-Кубань»: Кузминскас – 24, Херви – 21, Гордон – 12, Уильямс-Госс – 11, Каммингс – 11, Калинов – 6, Калниетис – 5, Ильницкий – 2.





8 февраля 2021 года. Химки. Баскетбольный центр Московской области. 410 зрителей.



Текст: Антон Буялов.


Фото: БК «Химки».


08.02.2021 г.





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