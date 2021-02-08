«Локомотив-Кубань» вырывает победу у «Химок»

Подмосковные «Химки» в домашнем матче регулярного Чемпионата Единой Лиги ВТБ уступили краснодарской команде «Локомотив-Кубань» 90:92 и вновь вышли на отрицательный баланс побед и поражений.

Фото: БК Химки

«Химки» на минувшей неделе не играли в Евролиге из-за того, что в Израиль российскую команду просто бы не пустили. Всё из-за борьбы на Земле Обетованной с коронавирусом. Соответственно, Андрей Мальцев со своими подопечными мог спокойно готовиться к игре против «Локомотива-Кубани». А свой предыдущий поединок в Единой Лиге ВТБ химчане проводили в Перми и одержали над «Пармой» очень важную победу, которая позволяет команде бороться за путёвку в плей-офф. При этом ни Швед, ни Тимма, ни Букер, ни Йович, ни Карасёв в матче на Урале участия не принимали. Тем не менее, МакКолум, Мики, Зайцев, Вяльцев, Моня, Валиев и Бертанс смогли вырвать сложную концовку у пермяков – 72:69. Этот успех, конечно же, поднял команде настроение. И к встрече с «Локомотивом-Кубанью» хозяева подошли с ещё более мощным составом. Во-первых, в строй вернулись Швед и Тимма, во-вторых, клуб пополнил опытный Антон Понкрашов, который ранее уже играл за «Химки» с 2007 по 2009 годы.

«Локомотив–Кубань» в этом сезоне, несмотря на очень солидный состав, стабильностью совсем не блещет. Команда Евгения Пашутина проиграла в Единой Лиге ВТБ столько же раз, сколько и «Химки» — 6. А вот побед до отчётного матча имела на три больше, чем у подмосковного клуба. Куда хуже дела у краснодарцев идут в Еврокубке, где поражение в Белграде на минувшей неделе от «Партизана» (69:71), во многом поставило крест на дальнейших перспективах команды. И это притом, что состав у «Локо» очень мощный. Алан Уильямс, Мантас Калниетис, Джордан Кроуфорд, Кевин Херви, Реджи Линч, Уилл Каммингс, Дрю Гордон, Миндаугас Кузминскас, Станислав Ильницкий, Найджел Уильямс-Госс никакого заметного прогресса пока в Краснодаре не добились.

Фото: БК Химки

Зрители с удовольствием пришли на этот матч. Всё-таки болельщики очень соскучились по играм своей любимой команды. И в БЦМО было как всегда по-домашнему уютно и шумно. Вот только баскетболисты «Химок» первую половину встречи провели не лучшим образом. Кузминскас, Херви и Камингс просто разрывали защиту хозяев по всем направлениям. 50:37 в пользу подопечных Евгения Пашутина после двух периодов.

Фото: БК Химки

Конечно же, Швед и компания сумели вернуться в игру. И трибуны им в этом помогли. Алексей вновь был явным лидером своей команды. Здорово смотрелись Вячеслав Зайцев, Сергей Моня, Евгений Воронов и Джордан Мики. Постепенно химчане сумели догнать гостей под бодрящий свист своего наставника Андрея Мальцева, который совсем недавно отпраздновал свой день рождения. В какой-то момент краснодарцы даже растерялись. У них пошли ошибка на ошибке в атаке. Калниетис никак не мог вернуть себе дирижёрский пульт. Зато почти всегда хорош был Херви.

Фото: БК Химки

В общем, «химчане» втянули соперника в концовку. А в ней нервы крепче оказались у гостей. Недавний новичок «Локомотива-Кубани» Уильямс-Госс не дрогнул и главный бросок в матче реализовал.

90:92 – «Химки» получили очередной логичный исход, а «Локомотив-Кубань» хотя и не впечатлил, особенно второй частью матча, но важную победу из Подмосковья увозит.

Баскетбол. Единая Лига ВТБ. Регулярный чемпионат.

«Химки» Московская область – «Локомотив-Кубань» Краснодар – 90:92 (19:28, 18:22, 23:17, 30:25)

«Химки»: Швед – 27, Мики – 20, Моня – 12, Тимма – 10, МакКоллум – 7, Валиев – 6, Зайцев – 4, Понкрашов – 2, Воронов – 2.

«Локомотив-Кубань»: Кузминскас – 24, Херви – 21, Гордон – 12, Уильямс-Госс – 11, Каммингс – 11, Калинов – 6, Калниетис – 5, Ильницкий – 2.

8 февраля 2021 года. Химки. Баскетбольный центр Московской области. 410 зрителей.

Текст: Антон Буялов.

Фото: БК «Химки».

08.02.2021 г.