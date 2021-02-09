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Глава правительства Киргизии отметил важность улучшения уровня жизни граждан в стране

  • 09.02.2021, 11:56,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Глава правительства Киргизии отметил важность улучшения уровня жизни граждан в странеПремьер-министр Киргизии Улукбек Марипов 9 февраля провел совещание с руководителями структурных подразделений правительственного аппарата, в ходе которого обозначил приоритетные задачи работы правительства на ближайшую перспективу. Глава кабмина подчеркнул, что изменения в первую очередь должны улучшить уровень жизни населения в государстве. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Таким образом, Марипов поручил в короткие сроки провести преобразования в каждом секторе и в каждой отрасли.

В особенности, глава кабмина обозначил важность развития цифровых технологий. По его словам, во всех соседних странах цифровизация находится на высоком уровне, начиная с выдачи официальных документов и заканчивая оплатой общественного транспорта, добавив, что Кыргызстану есть к чему стремиться.

В завершение премьер-министр призвал руководителей структурных подразделений аппарата правительства объединить все усилия для достижения самых смелых планов, отметив, что правительство приложит все усилия, чтобы оправдать доверие народа и главы государства Киргизии.





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