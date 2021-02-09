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Узбекистан и Корея улучшают сотрудничество в области образования и инноваций

  • 09.02.2021, 12:55,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Узбекистан и Корея улучшают сотрудничество в области образования и инновацийПредставители Южной Кореи 9 февраля вручили Узбекистану умных роботов Albert и Genibot. Они специально рассчитаны на развитие знаний детей в области программирования и улучшения их навыков. Об этом сообщила пресс-служба министерства дошкольного образования.

Встреча прошла в онлайн-формате. На церемонии вручения присутствовали представители МДО обоих государств, института продвижения Корейской Республики, предприятия KIRIA, Корейской ассоциации педагогов, а также работники компаний FRG Korea, Dazzle Edu, Genie Robot и SK Telecom. Корейские коллеги подарили узбекским ассоциациям 275 роботов и 350 учебных пособий.

Руководитель Инновационного центра при МДО Оятилло Рахматиллаев считает, что развитие алгоритмического мышления у молодого поколения является гарантией успеха в мировых тенденциях в сфере информационных технологий. Он отметил, что необходимо обучить подрастающее поколение программированию, чтобы их знания и навыки соответствовали современным требованиям. В процессе обучения, как говорит Рахматиллаев, роботы сыграют огромную роль.

Albert и Genibot рассчитаны на детей от 6 лет. При помощи отдельных карточек дошкольник сможет давать команды роботу и заставлять его делать различные функции. Для детей постарше есть определённые функции, с помощью которых они могут подключать смартфон и создавать новые индивидуальные коды.

Руководитель корейской компании KIRIA Чонил Мун заявил: «Наше будущее за робототехникой и автоматизированным предприятием. Мы рады, что являемся частью этого прогресса в Узбекистане, и от всей души надеемся, что Корея и Узбекистан в будущем будут эффективно сотрудничать не только в сфере робототехники, но и в области инноваций».

В завершении было сказано, что если проект завершится удачно, то министерство дошкольного образования Узбекистана займётся снабжением детских садов роботами и дополнит их опции программой для детей с ограниченными способностями.





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