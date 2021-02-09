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Президент Казахстана ознакомился с деятельностью финансового рынка страны

Президент Казахстана ознакомился с деятельностью финансового рынка страныПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8 февраля вник в текущее делопроизводство Агентства по регулированию и развитию финансового рынка страны. Руководитель ведомства Мадина Абылкасымова доложила главе государства об итогах развития активных площадок в 2020 году и перспективах на этот год. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Подводя итоги прошлого года, Абылкасымова проинформировала, что в целом в кредитовании экономики зафиксирован рост на 5,5%, в суммарном эквиваленте это составило 14,6 триллионов тенге. Несмотря на кризис, возникший в результате современных вызовов, активная динамика наблюдалась в кредитовании малого и среднего бизнеса. Экономист отметила, что драйв в этом направлении придало своевременное расширение госпрограмм поддержки отечественного предпринимательства.

Председатель агентства поведала о введении с начала 2021 года лицензирования деятельности всех микрофинансовых субъектов, в их череду также вошли ломбарды и компании по онлайн-кредитованию. И как следствие, это позволило обеспечить их подотчётность и ответственность.

В этом же году, граждане получили возможность передавать долю своих пенсионных активов в управление частным компаниям, а банкам дано право вести полный цикл брокерских услуг. Такой подход создаст многовариантность в инвестиционных операциях для населения.

Подытоживая встречу, президент поручил финансовому куратору блюсти обеспечение стабильности и вести риск-ориентированный контроль во всех категориях финансового рынка. Защищать права потребителей, развивать фондовую платформу и наращивать кредитование экономики для выхода из круга кризисных последствий.





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