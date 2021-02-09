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В Приднестровье считают возможным возобновление работы караоке-клубов

  • 09.02.2021, 14:42,
  • В Мире + Европа
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В Приднестровье считают возможным возобновление работы караоке-клубовГлава Приднестровья Вадим Красносельский 8 февраля провёл очередное совещание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. В ходе заседания были обсуждены вопросы эпидемиологической ситуации, а также, постепенное послабление карантинных ограничений в регионе. Об этом сообщает пресс-служба главы Приднестровья.

Таким образом, рассматривался запрос, направленный руководителями развлекательных заведений типа караоке.

Отмечается, что специалисты санэпидемстанции считают возможным возобновление их работы, но при ограничении количества посетителей, находящихся за одним столом — не более четырех человек. Еще одно обязательное требование: наличие отдельного микрофона для каждой такой группы.

Напомним, что в Приднестровье уже открылись после продолжительного карантинного простоя киноконцертные комплексы. Первые сеансы запланированы на середину текущей недели.

Кроме того, на заседании сообщили о поступившей гуманитарной помощи по линии ВОЗ, которая состоит из  аппаратов ИВЛ, комплектующих для кислородных концентраторов, и кислородных масках.





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