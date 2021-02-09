Бердымухамедов поручил укрепить здоровье туркменских граждан

Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов 8 февраля провёл рабочее совещание, посвящённое вопросам науки, образования, здравоохранения, спорта. В рамках собрания лидер страны отметил важность усиления работ по укреплению здоровья населения, сообщает ИА «Туркменистан сегодня».

Бердымухамедов поручил министру здравоохранения Нурмухаммету Аманнепесову уделить особое внимание реализации государственной программы Saglyk.

Акцент был сделан на важности увеличения средней продолжительности жизни граждан страны, укрепления здоровья детей. В продолжение темы Бердымухамедов поручил чиновнику расширить просветительско-разъяснительную работу в области правильного питания и ЗОЖ. Он также отметил важность отказа туркменистанцев от вредных привычек.

В рамках совещания президент заострил внимание на необходимости тщательного мониторинга санитарного состояния городов и сёл, а также профилактики инфекционных заболеваний. Кроме того, глава государства поручил шире изучить экологическую ситуацию в Приаралье и её негативное воздействие на человеческое здоровье.