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В Киеве начался масштабный форум «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы»

  • 09.02.2021, 16:04,
  • В Мире + Европа Украина
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

В Киеве начался масштабный форум «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы»В Киеве стартовал масштабный форум «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы». Мероприятие было запущено президентом Владимиром Зеленским, который в рамках своего выступления затронул тему вакцинации и существующих в этом направлении проблем, сообщает пресс-служба лидера Украины.

Зеленский заявил, что форум «Украина 30», проводимый в честь 30-летия независимости страны, будет состоять из 30 еженедельных масштабных форумов, на которых помимо коронавируса будут затронуты важные вопросы всех сфер государства и жизнедеятельности общества.

Президент отметил, что данный съезд будет проводиться в формате большого диалога с участием чиновников, общественности, экспертов и зарубежных представителей.

Затрагивая тему эпидемии коронавируса, Зеленский подчеркнул, что вакцинация охватит не менее 50% населения государства в течение 2021 и начала 2022 года. На первом этапе в этом месяце прививки будут сделаны медикам, военным и нацгвардейцам, добавил он.

Глава государства сделал акцент на том, что местные власти столкнулись с новой проблемой — недоверием граждан к вакцинам и их отказом от соответствующей прививки. В этой связи Зеленский заявил о готовности в прямом эфире вакцинироваться от коронавируса, чтобы доказать всем украинцам, что это безопасно и необходимо.





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