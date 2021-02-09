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США нацелены на деформирование отношений между КНР и странами Центральной Азии

США нацелены на деформирование отношений между КНР и странами Центральной АзииПо целевой интерпретации московского Центра Карнеги через недавно опубликованную статью, общественность стран Центральной Азии должна в перспективе всколыхнуться антикитайскими настроениями. Дело в том, что внешняя политика КНР волнует верхи США не менее, чем шаги России. Вашингтон в силу тех или иных причин пока не может дотянуться до этих стран, но дистанционно помешать своему геостратегическому сопернику этот полярный центр никогда не откажется. «Битву Титанов» — Америки и Китая за влияние на территории Центральной Азии для читательской аудитории электронного издания CentralAsia.news 9 февраля в эксклюзивном порядке прокомментировал независимый эксперт, политический обозреватель Медербек Корганбаев.

Упущения Вашингтона

В качестве вступления эксперт привёл тезис, в котором приведены причины упущений США. Заокеанские силы после известных печальных событий 11 сентября 2001 года, проводили военные операции в Афганистане, Ираке тем самым укрепляя свои позиции на Ближнем Востоке. Затем в 2010–2011 годах организовали череду революций известную как «арабская весна». На военные мероприятия, а также получение контроля над нефтяными ресурсами тех же Ирака и Ливии, Штаты растрачивали большие средства. 

Так вот именно в тот период Вашингтон упустил из внимания, расширяющееся экономическое и геополитическое влияние Пекина. Китай стал крупным экономическим игроком, поставляя свои товары по всему миру, одновременно застолбив свои позиции в Центральной Азии через торговые отношения, считает аналитик.

Развитие китайского средоточия в центральноазиатских странах политолог объяснил тремя причинами. Первая — вывод американской базы с военной воздушной гавани Ханабад (Узбекистан) в 2005 году, вторая — денонсация соглашения между Киргизией и США по узловому центру транзитных перевозок в аэропорту «Манас», и третья — активное подключение России. В частности, поддержкой узбекского лидера в свете андижанского сценария в том же 2005 году и приходом к власти в Кыргызстане пророссийского кандидата Алмазбека Атамбаева в 2011 году.

Методы американцев

Продолжая диалог с читателем, политаналитик указал на заинтересованность Китая в сохранении мира и стабильности в регионе, как крупнейшего инвестора в республики Центральной Азии. Американцы же стараются вернуться только с одной целью — противодействовать китайскому продвижению и не допустить перспектив влияния на остальной мир, подчеркнул Корганбаев.

Эксперт отмечает, что именно поэтому американцы прониклись участием к положению мусульман в Китае, хотя ранее не раз разжигали войны в исламских государствах. Отсюда и уйгурская карта, которая разыгрывается Вашингтоном в целях давления на Пекин и объявления контрэкономических санкций Китаю. Межконфессиональный фактор также используется, чтобы пробудить солидарное сочувствие населения региона и настроить его против Китая. 

Помимо этого, американцы играют на национальных чувствах, создавая для граждан Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана иллюзорную угрозу передачи КНР каких-либо территорий в аренду или их утраты из-за внешнего долга перед Пекином, предположил эксперт.

По мнению политолога, США искусно пользуются отмеченными факторами для формирования жуткого образа КНР в странах центральноазиатского региона, однако их усилия пока тщетны. Государства региона в первую очередь сами заинтересованы в субсидировании из Поднебесной.

Противодействие «трёхглавому злу»

Коргонбаев констатировал, что КНР ведёт сотрудничество со странами Центральной Азии в определённом спектре сфер. Это — добыча ресурсов, геологоразведка и развитие транспортно-транзитной инфраструктуры. Но всё же, для китайцев важны не только ресурсная база и торговые магистрали, они очень заинтересованы в том, чтобы Центральная Азия была безопасной зоной, подчеркнул эксперт.

Поясняя своё мнение, аналитик поделился, что Китай озабочен радикализмом и международным терроризмом в странах региона. Появление очагов нестабильности, возникновение исламских террористических формирований по соседству напрямую угрожает КНР. Исходя из этих факторов, китайские власти заинтересованы в оказании военно-технической помощи соседним странам для отпора «трехглавому злу» — терроризму, экстремизму и сепаратизму, заключил политолог.





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