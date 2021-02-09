Азербайджанцы осквернили могилы своих предков в Арцахе, чтобы обвинить армян

Азербайджан
, в стремлении оправдать свои военные преступления и вандализм в Арцахе, готов на страшные зверства.
На днях в Сети были опубликованы фотографии из оккупированного Джабраила (Мехакаван), на которых изображены оскверненные азербайджанские могилы.
Разумеется, Азербайджан
обвиняет в вандализме армян, однако у армянской стороны имеются довоенные фотографии, где видно, что могилы находятся в целости и сохранности.
Хорошо известно, что армяне не только взяли под государственную охрану все исламские памятники и кладбища на территории Республики Арцах
, но и восстанавливали мечети за собственные средства, в то время, как азербайджанская государственная политика заключается в уничтожении любого армянского следа на территории современного Азербайджана. Так были полностью уничтожены христианские, в частности, армянские кладбища.
Именно таким образом преступный режим взращивает поколения армянофобов, которые готовы отрубать головы у живых армян.