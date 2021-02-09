Правила посещения Нагорно-Карабахской Республики для иностранцев| МИД АРЦАХА 

Исходя из соображений безопасности в послевоенный период действует обновленный порядок въезда иностранных граждан на территорию Республики Арцах
. Граждане зарубежных стран, желающие посетить Республику Арцах
, должны сначала обратиться в министерство иностранных дел Республики Арцах
для получения разрешения на въезд. Эта процедура распространяется как на иностранных граждан, которым необходима въездная виза, так и на граждан стран, для которых действует безвизовый режим.
Информация о заявках передается также миротворческим силам РФ с учетом соображений безопасности.
После одобрения заявок иностранные граждане соответствующим образом об этом уведомляются и получают въездные визы в постоянном представительстве Республики Арцах
в Ереване, после чего могут прибыть в Арцах
.
Что касается сроков, то ведутся соответствующие работы по совершенствованию механизма. Разрешение на въезд будет выдано в течение 3-4 рабочих дней. Естественно иногда процесс может длиться дольше: в таких случаях гражданин иностранного государства, подавший заявление, будет надлежащим образом оповещен.
Механизм находится на стадии внедрения. В течение последних дней по указанной процедуре границу Республики Арцах
пересекали представители ряда иностранных СМИ и международных организаций.