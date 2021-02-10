Между Арменией и Азербайджаном состоялся обмен пленными

Командующий российским миротворческим контингентом в Карабахе, генерал-лейтенант Рустам Мурадов 9 февраля сообщил о том, что Армения и Азербайджан в очередной раз обменялись пленными, которых он сам лично сопровождал. Согласно информации, в Баку был доставлен один человек, в Ереван — пятеро. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мурадова, обмен состоялся в результате проведенной российскими миротворцами работы под его личным контролем. Он добавил, что российские миротворцы будут и в дальнейшем способствовать неукоснительному выполнению трехстороннего соглашения.

Стоит отметить, что на территории ереванского аэропорта «Эребуни» собралось большое количество родственников пленных.

До этого последний рейс был 28 января, когда на родину при посредничестве российской стороны вернулись пятеро граждан Армении.

Напомним, что 9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о полном прекращении огня. Стороны остались на занятых позициях. В Нагорный Карабах были введены российские миротворцы для контроля за порядком.