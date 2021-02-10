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Преподаватели из Америки примут участие в обучении молодёжи Узбекистана

Преподаватели из Америки примут участие в обучении молодёжи УзбекистанаВ январе текущего года в Узбекистан прибыла группа преподавателей, направленных на помощь в обучении английскому языку узбекской молодёжи. После двухнедельного карантина 9 февраля им устроили торжественное приветствие в Ташкентской школе № 295, где присутствовали министр народного образования Шерзод Шерматов и американский посол в Узбекистане Дэниел Розенблюм. Об этом сообщил официальный интернет-портал посольства.

Дэниел Розенблюм тепло поприветствовал профессоров и сообщил, что очень рад праздновать их приезд с узбекским правительством. Он надеется на то, что каждый сыграет значительную роль во внедрении английского языка в жизнь общества и займёт своё достойное место в образовательных организациях государства.

– Как носители английского языка, вы внесете значимый вклад в совместные проекты наших стран по подготовке большего числа выпускников, владеющих английским языком, и расширению образовательных и экономических возможностей для молодёжи Узбекистана, – подчёркивает американский представитель.

Министр народного образования сообщил, что приезд иностранных специалистов будет содействовать улучшению обучения молодого поколения английскому и повышению квалификации учителей средних и высших учебных заведений. Также он отметил, что их приезд способствует реализации проекта «English Speaking Nation», запущенного в марте прошлого года.

Семеро специалистов из группы будут участвовать в проекте «Тренеры», проводимого в рамках программы «English Speaking Nation». А оставшаяся часть учителей будет распределена по образовательным учреждениям республики. Они направят все свои силы на повышение уровня преподавания английскому языку в стране.

Преподаватели выразили полную готовность приступить к своим обязанностям и выразили желание узнать побольше об истории и культуре узбекского народа.





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