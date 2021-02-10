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Башкан Гагаузии прокомментировала действия президента Молдовы по отношению к региону

  • 10.02.2021, 12:11,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Башкан Гагаузии прокомментировала действия президента Молдовы по отношению к регионуГлава Гагаузии Ирина Влах 10 февраля прокомментировала распространяющиеся слухи, что за конфликтом между НСГ и Исполкомом Гагаузии стоит депутат парламента от пропрезидентской PAS, известный политический аналитик Оазу Нантой. Влах отметила, что считает неправильным, наказывать и обижаться на народ за его выбор. Об этом сообщает Gagauzinfo.

Оценивая сложившуюся после президентских выборов в Молдове ситуацию, башкан Гагаузии назвала ее достаточно сложной. Тем не менее, по её словам, с и. о. членами правительства у Влах сохранились хорошие отношения и даже с временным правительством удается решать многие вопросы.

В то же время с администрацией президента взаимоотношения пока не сложились. Башкана Гагаузии не пригласили на инаугурацию Майи Санду, а затем новый президент не включила Влах в состав Высшего совета безопасности Молдовы.

Глава гагаузской автономии выразила озабоченность, что с руководством республики нет пока никаких взаимоотношений. В свою очередь, Гагаузия подтверждает свою готовность к совместной работе.





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