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В Туркменистане учредили знак отличия для сотрудников дипслужбы

В Туркменистане учредили знак отличия для сотрудников дипслужбыПрезидент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 9 февраля подписал постановление об учреждении знака отличия Türkmenistanyň ussat diplomaty. Им будут награждаться дипломаты за вклад в успешную реализацию внешнеполитического курса страны, сообщает госинформагентство «Туркменистан сегодня».

Документ был подписан в рамках совещания по вопросам реализации внешнеполитического курса государства. В ходе мероприятия было отмечено, что соответствующего знака отличия будут удостаиваться сотрудники дипломатической службы, которые внесли значимый вклад в расширение отношений Туркменистана с другими государствами в различных сферах. Сюда также входят заслуги за наращивание сотрудничества государства с международными организациями.В Туркменистане учредили знак отличия для сотрудников дипслужбы

Министр иностранных дел Рашид Мередов заявил, что подписание соответствующего постановления является важным событием в жизни всех туркменских дипломатов. Чиновник обещал главе государства и дальше делать всё возможное для укрепления международного авторитета Туркменистана.

По его словам, дипломатический корпус расширит работы по последовательной реализации внешнеполитического курса страны.





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