У президента Белоруссии появился обновлённый официальный интернет-портал

Пресс-департамент президента Белоруссии 9 февраля представил новый интернет ресурс главы государства Беларусь, который полностью разработан белорусскими специалистами в информационной сфере.

Авторы идеи отмечают, что при формировании портала в фокус внимания был включён современный международный опыт, лучшие наработки отечественных специалистов и стили из области веб-дизайна.

Формат сайта практически полностью претерпел изменения. Сюда внесли новые страницы и разделы. На сам ресурс можно без труда входить с различных устройств, включая наиболее распространённые — смартфоны и планшеты. Для посетителей доступны три версии сайта — на русском, белорусском и английском языках.

Новостная линейка контента традиционно наполняется фактами из ежедневной трудовой деятельности президента Белоруссии Александра Лукашенко. На обложке портала размещается палитра самых актуальных событий, посетив которую пользователь может ознакомится с наглядным и оперативным освещением значимых государственных мероприятий страны с участием главы государства.