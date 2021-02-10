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У президента Белоруссии появился обновлённый официальный интернет-портал

  • 10.02.2021, 15:10,
  • В Мире + Европа Беларусь
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

У президента Белоруссии появился обновлённый официальный интернет-порталПресс-департамент президента Белоруссии 9 февраля представил новый интернет ресурс главы государства Беларусь, который полностью разработан белорусскими специалистами в информационной сфере. 

Авторы идеи отмечают, что при формировании портала в фокус внимания был включён современный международный опыт, лучшие наработки отечественных специалистов и стили из области веб-дизайна.

Формат сайта практически полностью претерпел изменения. Сюда внесли новые страницы и разделы. На сам ресурс можно без труда входить с различных устройств, включая наиболее распространённые — смартфоны и планшеты. Для посетителей доступны три версии сайта — на русском, белорусском и английском языках.

Новостная линейка контента традиционно наполняется фактами из ежедневной трудовой деятельности президента Белоруссии Александра Лукашенко. На обложке портала размещается палитра самых актуальных событий, посетив которую пользователь может ознакомится с наглядным и оперативным освещением значимых государственных мероприятий страны с участием главы государства.





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