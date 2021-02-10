Власти Киргизии планируют за 5 лет обеспечить жильём 7500 семей

Глава правительства Киргизии Улукбек Марипов 10 февраля принял участие в рабочем совещании, где был презентован проект концепции программы «Мой дом 2021-2026». Данный проект был разработан министерством экономики страны совместно с открытым акционерным обществом «Государственная ипотечная компания». Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Отмечается, что проект программы предусматривает обеспечение жильём около 7500 семей в республике в течение пяти лет. Кроме того, программой предусматривается профинансировать приобретение и строительство жилья общей площадью не менее 150 000 кв м, а также, привлечь инвестиций на общую сумму не менее 5 миллиардов сомов. Вместе с тем, ожидается выпуск и размещение ипотечных ценных бумаг на сумму не менее 1 миллиарда сомов.

На совещании приняли решение одобрить данный проект. В ближайшее время кабинет министров Киргизии утвердит проект программы «Мой дом 2021-2026».

Марипов поручил госорганам проработать вопрос снижения процентной ставки по госипотеке.