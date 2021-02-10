Минздрав Украины предложит новый «светофор» карантинных зон

Замглавы минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 9 февраля в рамках форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы» заявил, что минздрав предложит правительству новый «светофор» зон для карантина. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.

По словам Ляшко, новое деление на зоны эпидемиологической опасности будет осуществлено либо в середине февраля, либо в конце этого месяца. Он добавил, что данный процесс позволит оперативно сообщать органам местного самоуправления о риске дальнейшего развития эпидемии в соответствующей области.

Каждая из трёх или четырёх зон будет показывать чёткие маячки, указывающие на дестабилизацию эпидситуации и необходимость принятия дополнительных мер. Ляшко также подчеркнул, что ключевым элементом нового адаптивного карантина станет способность оказывать своевременную медицинскую помощь всем гражданам, которые в ней нуждаются.

Напомним, что в Украине с 8 по 24 января действовал жёсткий карантин. После него государство вернулось к ограничениям оранжевой зоны. По словам премьера Шмыгаля, общенациональный карантин может быть продлён до 30 апреля. По состоянию на 9 февраля, в стране было зарегистрировано 1 249 646 пациентов с коронавирусной инфекцией.