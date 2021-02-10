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Казахстан лидирует на мировом рынке по производству и продаже урана

Казахстан лидирует на мировом рынке по производству и продаже уранаВ рамках эстафеты знакомства с положением дел в отраслях, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 9 февраля встретился с председателем правления АО Национальная атомная компания «Казатомпром» Галымжаном Пирматовым. В ходе доклада, глава компании подтвердил, что Казахстан остаётся лидером по производству и продаже урана. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Пирматов представил главе государства информацию об основных показателях деятельности «Казатомпрома» в 2020 году и готовящихся мероприятиях на ближайшее будущее.

Согласно данным председателя правления, все запланированные компанией цели достигнуты, хотя работать пришлось в условиях кризиса, возникшего из-за пандемии коронавируса. Пирматов с уверенностью заявил, что казахстанский атомпром уже третий год подряд демонстрирует высокие производственные показатели и оставляет за собой статус лидера на мировом рынке по сбыту урана.

Помимо этого, компания успешно реализует программу цифровой трансформации, модернизирует профильные бизнес-процессы, а также завершает возведение завода по выпуску тепловыделяющих сборок (ТВС).

В завершение встречи, президент адресовал руководству «Казатомпрома» ряд актуальных поручений.





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