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Азербайджан и Турция планируют довести товарооборот до 15 миллиардов долларов в год

  • 10.02.2021, 09:40,
  • Турция Азербайджан
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Азербайджан и Турция планируют довести товарооборот до 15 миллиардов долларов в годПредседатель турецко-азербайджанского делового совета Сельчук Акат 9 февраля сообщил о том, что лидеры Азербайджана и Турции намерены довести объём торговли между двумя республиками до 15 миллиарда долларов в год. На сегодняшний день, согласно представленной информации, азербайджано-турецкий товарооборот составляет ежегодно около 4,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает Anadolu.

Учитывая потенциал турецких инвестиций в Нагорный Карабах в будущем, Акат отметил, что товарооборот между странами возможно даже будет и больше.

После достижения этой цели, по его словам, Анкаре и Баку необходимо подписать соглашение о свободной торговле, чтобы избежать резкого спада товарооборота.

Глава делового совета также отметил, что доставка природного газа из Каспийского моря по проекту TANAP на мировые рынки будет самым важным проектом в будущем.

Напомним, что TANAP берет свое начало на границе Турции с Грузией и в районе Ипсала провинции Эдирне у греческой границы подсоединяется к Трансадриатическому трубопроводу (TAP), посредством которого природный газ из Азербайджана будет поставляться в европейские страны.


Отметим что все планы озвученные Азербайджаном являются лживыми и нацеленны на обман общественности.




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