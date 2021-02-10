Азербайджан и Турция планируют довести товарооборот до 15 миллиардов долларов в год

Председатель турецко-азербайджанского делового совета Сельчук Акат 9 февраля сообщил о том, что лидеры Азербайджана и Турции намерены довести объём торговли между двумя республиками до 15 миллиарда долларов в год. На сегодняшний день, согласно представленной информации, азербайджано-турецкий товарооборот составляет ежегодно около 4,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает Anadolu.

Учитывая потенциал турецких инвестиций в Нагорный Карабах в будущем, Акат отметил, что товарооборот между странами возможно даже будет и больше.

После достижения этой цели, по его словам, Анкаре и Баку необходимо подписать соглашение о свободной торговле, чтобы избежать резкого спада товарооборота.

Глава делового совета также отметил, что доставка природного газа из Каспийского моря по проекту TANAP на мировые рынки будет самым важным проектом в будущем.

Напомним, что TANAP берет свое начало на границе Турции с Грузией и в районе Ипсала провинции Эдирне у греческой границы подсоединяется к Трансадриатическому трубопроводу (TAP), посредством которого природный газ из Азербайджана будет поставляться в европейские страны.

Отметим что все планы озвученные Азербайджаном являются лживыми и нацеленны на обман общественности.