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Заявление МИД Республики Армения относительно вступления в силу Соглашения о расширенном партнерстве между Арменией и ЕС

Заявление МИД Республики Армения относительно вступления в силу Соглашения о расширенном партнерстве между Арменией и ЕС
Процесс ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС завершен

Соглашение вступит в силу с 1 марта, оно было подписано 24 ноября 2017 году в Брюсселе.

Соглашение описывает сотрудничество в разных сферах, таких как экономика, сельское хозяйство и инфраструктуры, окружающая среда, климат, образование, наука, культура, здравоохранение и т.д.

Соглашение подтверждает обязательство ЕС поддерживать усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные на разрешение карабахского конфликта на основе равноправия и права народов на самоопределение.
 
Заявление Министерства иностранных дел  Республики Армения  относительно вступления в силу Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС
 
10 февраля 2021 года Европейский Союз уведомил Республику Армения о завершении процесса ратификации со стороны ЕС и стран-участниц ЕС Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС.Соглашение в полной мере вступит в силу с 1-го марта этого года.
 
Соглашение, которое было подписано 24 ноября 2017 года в Брюсселе в рамках саммита Восточного партнерства, выводит двусторонние отношения между Республикой Армения и Европейским Союзом на новый уровень партнерства,регулирует диалог в политической и экономической сферах, а также отраслевое сотрудничество и торговые отношения.
 
Соглашение между Арменией и ЕС- это всеобъемлющий документ, который обеспечивает прочную правовую основу для партнерства Армении и ЕС,намечает сотрудничество в различных сферах- от правосудия, безопасности, экономики, сельского хозяйства и инфраструктуры окружающей среды и климата, образования и науки, культуры, здравоохранения и так далее.
 
Эффективное выполнение соглашения принесет ощутимые результаты нашим гражданам, способствуя укреплению демократии, политической, экономической и социальной стабильности посредством крупномасштабных реформ и со временем окажет влияние на благосостояние и уровень жизни наших граждан.
 
Следует подчеркнуть, в Соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС рассматривается вопрос мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, в связи  с чем подтверждается приверженность ЕС поддержанию усилий и подходов сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные на урегулирование нагорно-карабахского конфликта, в частности, на основе равноправия и права народов на самоопределение.
 
Правительство Армении неоднократно подтверждало свою приверженность обеспечению эффективного выполнения Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, что полностью соответствует обширной повестке реформ в Армении.


  Источник:FMG NEWS

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