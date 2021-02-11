«Спутник V» может быть зарегистрирован в Европе

Институт им. Гамалеи получил консалтинговые рекомендации от Европейского агентства по лечебным препаратам ЕМА по созданию российской сыворотки «Спутник V». Регистрация вакцин института теперь возможна и на рынках Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба РФПИ.

Собеседник агентства сообщил, что после принятия научной консультации, следующим шагом станет подготовка заявки к принятию регистрационного свидетельства.

─ Процесс научного консультирования – это хорошо отлаженный процесс в ЕМА, который доступен всем компаниям, чтобы облегчить подготовку их программы разработки. ЕМА будет консультировать компании, принимая во внимание последние научные рекомендации, ─ пояснил представитель ЕМА.

Кроме того, стало известно, что время принятия согласия от ЕМА для рынка Евросоюза возможно будет обговорить после поступления заявки от создателя. Так как, ЕМА ещё не принимало такую заявку нельзя указать условленный график.

После выдачи регистрационного сертификата и рекомендации со стороны Еврокомиссии, соответственно, вакцина «Спутник V» сможет централизованно ввозиться в ЕС.

Ранее, сообщалось, что ВОЗ надеется на зачисление российской вакцины в программу COVAX.