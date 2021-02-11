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Бердымухамедов объявил выговор министру финансов и экономики

  • 11.02.2021, 12:33,
  • В Мире + Европа
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Бердымухамедов объявил выговор министру финансов и экономикиПод председательством президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 10 февраля в Ашхабаде прошло совещание по развитию экономики, в частности по итогам работы экономического и финансово-банковского комплекса в прошлом году. Об этом сообщило госинформагентство «Туркменистан сегодня».

За допущенные недочёты в работе главе минфинансов и экономики Мухамметгелди Сердарову был объявлен строгий выговор с последним предупреждением.

Бердымухамедов отметил, что из-за слабой работы министерства в конце 2020 года долги перед государственным бюджетом значительно выросли в сравнении с началом прошлого года.

По словам президента, явные проблемы наблюдаются в области расчёта с подрядчиками за работу в рамках Национальной сельской программы. Начиная с 2015 года, большое количество соответствующих строек было заброшено, а отсутствие контроля за переводом расчётов привело к большим долгам перед соответствующими подрядчиками, добавил лидер страны.

Он также подчеркнул, что сумма межотраслевых долгов составила около 12 млрд манатов (приблизительно 3,4 млрд долларов). Кроме того, работа по приватизации государственного имущества не соответствует предъявляемым требованиям, заявил президент.





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