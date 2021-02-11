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Заводам Армении компенсируют госпошлину на экспорт коньячного спирта

Заводам Армении компенсируют госпошлину на экспорт коньячного спиртаГлава правительства Армении Никол Пашинян 10 февраля принял участие в заседании, в ходе которого были обсуждены итоги 2020 года в аграрном секторе и программа на 2021 год. Таким образом, на заседании было принято постановление, предусматривающее компенсацию госпошлины на экспорт коньячного спирта заводам, которые занимаются изготовлением коньяка. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Как отметил глава исполнительной власти, в прошлом году, хоть и с трудом, но все же удалось организовать на заводах закуп винограда у фермеров.

Однако, по его словам, у заводов возникли проблемы со сбытом коньяка за рубежом, поэтому в погребах у них остались неиспользованные запасы спирта.

В связи с этим, премьер отметил, что необходимо помочь заводам продать продукцию, чтобы осенью 2021 года они снова могли нормально закупать урожай.

Согласно официальной информации, в 2020 годув Армении было заготовлено около 235 тысяч тонн винограда, или примерно на 60 тысяч тонн больше, чем в 2019 году.





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