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Президент Казахстана обсудил с афганским коллегой двустороннюю повестку взаимоотношений

  • 11.02.2021, 12:32,
  • В Мире + Европа
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Президент Казахстана обсудил с афганским коллегой двустороннюю повестку взаимоотношенийПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10 февраля провёл телефонную беседу с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Лидеры стран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Разговор состоялся по инициативе афганской стороны, пишет пресс-служба президента РК.

Афганский политический деятель в лице президента поблагодарил Казахстан за неизменную поддержку внутриполитического диалога в Афганистане, а также за регулярную и весомую экономическую помощь. Токаев сообщил об устойчивости курса Казахстана, направленного на максимальную поддержку афганскому народу.

Вместе с тем, казахстанский лидер заверил собеседника, что республика будет активно участвовать в работе международных и местных форумов, ориентированных на безопасную жизнедеятельность, подъём экономики и восстановление социальной инфраструктуры Афганистана.

Токаев обратил внимание главы Афганистана, что с намерением активизировать многоуровневые контакты с афганской стороной, Казахстан учредил спецпосланника в ранге посла по особым поручениям. Президенты условились некоторые конкретные вопросы, более глубоко обсудить в рамках предстоящего пребывания афганской правительственной делегации в Нур-Султане. 

Для очного обсуждения перспектив во взаимодействии стран, Касым-Жомарт Токаев пригласил Ашрафа Гани посетить Казахстан с официальным визитом.





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