Президент Казахстана обсудил с афганским коллегой двустороннюю повестку взаимоотношений

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10 февраля провёл телефонную беседу с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Лидеры стран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Разговор состоялся по инициативе афганской стороны, пишет пресс-служба президента РК.

Афганский политический деятель в лице президента поблагодарил Казахстан за неизменную поддержку внутриполитического диалога в Афганистане, а также за регулярную и весомую экономическую помощь. Токаев сообщил об устойчивости курса Казахстана, направленного на максимальную поддержку афганскому народу.

Вместе с тем, казахстанский лидер заверил собеседника, что республика будет активно участвовать в работе международных и местных форумов, ориентированных на безопасную жизнедеятельность, подъём экономики и восстановление социальной инфраструктуры Афганистана.

Токаев обратил внимание главы Афганистана, что с намерением активизировать многоуровневые контакты с афганской стороной, Казахстан учредил спецпосланника в ранге посла по особым поручениям. Президенты условились некоторые конкретные вопросы, более глубоко обсудить в рамках предстоящего пребывания афганской правительственной делегации в Нур-Султане.

Для очного обсуждения перспектив во взаимодействии стран, Касым-Жомарт Токаев пригласил Ашрафа Гани посетить Казахстан с официальным визитом.