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Азербайджан приостановил ввоз продукции птицеводства из Ирана и Украины

  • 11.02.2021, 17:32,
  • Украина Азербайджан Иран Экономика
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Азербайджан приостановил ввоз продукции птицеводства из Ирана и УкраиныАгентство продовольственной безопасности в Азербайджане 11 февраля в рамках публикационного сообщения проинформировало о том, что временно вводит ограничения на ввоз в республику живой птицы и продуктов птицеводства из Ирана и Республики Украина. Отмечается, что запрет связан с ухудшением эпизоотической обстановки по инфекции вирусами высокопатогенного гриппа птиц в Волновахском районе Донецкой области Украины и в провинциях Кирманшах, Хузистан и Западный Азербайджан в Иране. Об этом сообщает пресс-служба АПБ в Азербайджане.

В связи с этим, для усиления мер по контролю Государственному таможенному комитету Азербайджанской Республики было предложено принять соответствующие меры в отношении транспортных средств, следующих из Исламской Республики Ирана и Украины, в том числе проходящих транзитом через эти страны.

Кроме того, стоит напомнить, что ранее ограничительные меры азербайджанская республика ввела в отношении птицеводческой продукции из Чехии, Италии, Польши, Камбоджи, Вьетнама, Швеции и Ирака.





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