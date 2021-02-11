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Президент Узбекистана поручил ускорить процесс вакцинации населения

  • 11.02.2021, 12:31,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Президент Узбекистана поручил ускорить процесс вакцинации населенияВ Ташкенте 10 февраля прошла видеоселекторная конференция, посвящённая вопросам эффективной организации реализации государственной программы «Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения» при участии президента Шавката Мирзиёева. В ходе заседания лидер страны поручил руководителям министерства здравоохранения и службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья принять меры по ускорению вакцинации народа. Об этом сообщил официальный интернет-портал главы государства.

- Хаджибаев и Юсупалиев в ближайшее время обязаны подготовить три тысячи отделений вакцинации в семейных поликлиниках и сельских врачебных пунктах. Также обязательно нужно взяться за создание 800 мобильных бригад, которые займутся вакцинацией населения, - подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Ответственные лица за месяц должны определить категории населения, которые будут вакцинированы в первую очередь, а также составить электронные списки в кратчайшие сроки.

По заявлению замглавы СЭС государства, озвученного накануне, массовая вакцинация от пандемии начнётся в марте, а до конца этого года будут привиты семь миллионов человек. Также служба сообщила о том, что с 1 февраля начнётся подготовка медицинских работников к масштабной вакцинации общества от коронавируса.Президент Узбекистана поручил ускорить процесс вакцинации населения

Вакцинация начнётся с части населения преклонного возраста и медперсонала, работающего с больными. В республике уже организована спецгруппа, занимающаяся вопросами «куда и сколько доз вакцины будет импортировано».

Все мероприятия, касающиеся проекта, пройдут при участии китайских и русских специалистов.





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