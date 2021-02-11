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Президент Белоруссии поздравил народ и лидера Ирана с национальным праздником

  • 11.02.2021, 15:27,
  • В Мире + Европа Беларусь
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Президент Белоруссии поздравил народ и лидера Ирана с национальным праздникомПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко 11 февраля направил поздравление президенту Хасану Роухани и народу ИРИ по случаю 42-й годовщины победы Исламской революции. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента РБ.

Руководитель Республики Беларусь ещё раз подтвердил, что Минск и Тегеран связывают конструктивные взаимоотношения, отличающиеся высоким уровнем доверия и взаимопонимания. Лукашенко подчеркнул, что его страна всегда открыта для сотрудничества по разнообразным отраслевым направлениям, и будет неизменно выполнять ранее достигнутые договорённости.

Делая акцент на «вертикальном» движении современного мира, президент Белоруссии отметил, что в условиях кризиса и стремительных международных трансформаций такие понятия как солидарность, поддержка и взаимовыручка проникаются особым смыслом и значением. Государства должны сообща отстаивать общие интересы, и стремиться к незыблемости принципов международного права, дополнил автор послания.

Белорусский лидер искренне пожелал иранскому коллеге крепкого здоровья, реализации намеченных планов, а многомиллионному населению Ирана мира и согласия.





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