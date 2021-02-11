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Президент Киргизии обсудил меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения

  • 11.02.2021, 10:22,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Президент Киргизии обсудил меры по обеспечению бесперебойного электроснабженияГлава Киргизии Садыр Жапаров 10 февраля провёл встречу с министром энергетики и промышленности Кубанычбеком Турдубаевым. В ходе беседы были обсуждены принимаемые меры для обеспечения бесперебойного электроснабжения населения, а также, укрепление энергетической безопасности и развитие сферы промышленности в республики. Об этом сообщает пресс-служба главы Киргизии.

Также обсуждены вопросы по режиму работы отечественной энергосистемы в текущий и предстоящие периоды, реализации инвестиционных проектов в энергоотрасли для наращивания генерирующих энергомощностей и развития возобновляемых источников энергии.

Президент отметил, что скорейшее начало практических работ по вводу новых энергетических мощностей чрезвычайно необходимо.

В свою очередь, глава министерства сообщил лидеру страны о принимаемых шагах для бесперебойного обеспечения успешного прохождения отопительного зимнего периода и перспективах дальнейшего развития энергетической отрасли и промышленности в целом.

Кроме того, Жапаров отметил важность привлечения дополнительных инвестиций в энергетическую сферу.





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