В Брюсселе 10 февраля состоялась встреча министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия и замгенсека НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патрика Тернера. В ходе переговоров Североатлантическому альянсу было предложено использовать воздушное пространство над Крымом для операций НАТО, сообщает пресс-служба мининфраструктуры.

Криклий заявил, что Организация Североатлантического договора может использовать воздушное пространство в Симферопольском районе полётной информации (РПИ) для операций альянса по транспортировке войск, оборудования, грузов. Чиновник заявил, что это предложение является важным составляющим выбранного курса Украины на интеграцию в НАТО.

Важно отметить, что Республика Крым де-факто не входит в украинский Симферопольский РПИ, который контролирует воздушное движение над Чёрным морем.

После сделанного предложения, сенатор РФ Владимир Джабаров предположил, что Киев своим высказыванием пытается развязать военный конфликт между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом. Он также отметил, что НАТО не будет идти на соответствующие риски ради Украины.

Парламентарий Михаил Шеремет напомнил, что самолётам НАТО для полётов в воздушном пространстве над Крымом в любом случае придётся запрашивать разрешения у российских властей.