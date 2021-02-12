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Шавкат Мирзиёев оценил туристический потенциал Самарканда

  • 12.02.2021, 13:35,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Шавкат Мирзиёев оценил туристический потенциал СамаркандаВ ходе презентации президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом реализации комплекса мер по восстановлению культурно-исторического наследия узбекского народа и тенденциями развития современной туристической отрасли в Самаркандской области. Об этом сообщил официальный интернет-портал главы государства.

Глава государства дал указания по благоустройству Самарканда, совершенствованию системы посещения объектов культурного наследия, дорожно-транспортной и коммуникационной баз, организации информационных центров и оказанию в них широкого спектра сервисных услуг для туристов.

Отметим, что Шавкат Мирзиёев 9 февраля утвердил законопроект по дальнейшему развитию внутреннего и паломнического туризма в Узбекистане. В документе конкретизированы цели по совершенствованию туристического сервиса, качественному развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и обеспечению выгодных условий как для иностранных, так для внутренних туристов. 

В настоящее время в Самаркандской области возводятся более 10 новых гостиниц и отелей, обустраиваются рестораны и парки, реставрируются достопримечательностями и туристические улицы.

По оценке историков, городу Самарканд более 2500 лет. Раньше он был одним из значимых узлов Шелкового пути и являлся связующим звеном между Китаем и Европой. Эксперты считают, что город сыграл огромную историческую роль в формировании межкультурного общения. Сегодня его архитектурные и археологические памятники внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.





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