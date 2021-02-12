Мирзиёев закрепил законодательно перенос даты выборов президента Узбекистана

Лидер Узбекистана одобрил внесение изменений и дополнений в избирательное законодательство, которые с этого года закрепляют перенесение срока выборов президента, парламентариев и должностных лиц в органы государственной власти с декабря на октябрь. Об этом сообщил официальный интернет-портал парламента республики.

Напомним, что сам законопроект был инициирован 29 января Законодательной палатой и получил полное одобрение в Сенате 5 февраля.

Фраза о переносе срока выборов в тексте подписанного закона звучит следующим образом: "В части второй статьи 117 Конституции Республики Узбекистан слово "декабрь" заменить словом "октябрь".

В конце декабря прошлого года Мирзиёев в своем послании парламентариям указал на то, что выборы президента в 2021 году должны продемонстрировать реформы, проводимые в политической и правовой сферах Узбекистана.

Глава государства поручил ЦИК организовать проведение выборов с учётом общепринятых международных демократических стандартов и рекомендаций.

Граждане республики будут выбирать президента 24 октября 2021 года.