 
  • 21:54 – Кредиты по программе господдержки будут доступны бизнесу Армении под 0% ставки 
  • 22:55 – Заявление МИД Республики Армения относительно вступления в силу Соглашения о расширенном партнерстве между Арменией и ЕС 
  • 21:54 – Кредиты по программе господдержки будут доступны бизнесу Армении под 0% ставки 
  • 21:54 – Кредиты по программе господдержки будут доступны бизнесу Армении под 0% ставки 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 12:29 – На борту затонувшего у берегов Турции судна были 10 украинцев 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Мирзиёев закрепил законодательно перенос даты выборов президента Узбекистана

  • 12.02.2021, 13:31,
  • В Мире + Европа
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Мирзиёев закрепил законодательно перенос даты выборов президента УзбекистанаЛидер Узбекистана одобрил внесение изменений и дополнений в избирательное законодательство, которые с этого года закрепляют перенесение срока выборов президента, парламентариев и должностных лиц в органы государственной власти с декабря на октябрь. Об этом сообщил официальный интернет-портал парламента республики. 

Напомним, что сам законопроект был инициирован 29 января Законодательной палатой и получил полное одобрение в Сенате 5 февраля.

Фраза о переносе срока выборов в тексте подписанного закона звучит следующим образом: "В части второй статьи 117 Конституции Республики Узбекистан слово "декабрь" заменить словом "октябрь".

В конце декабря прошлого года Мирзиёев в своем послании парламентариям указал на то, что выборы президента в 2021 году должны продемонстрировать реформы, проводимые в политической и правовой сферах Узбекистана.

Глава государства поручил ЦИК организовать проведение выборов с учётом общепринятых международных демократических стандартов и рекомендаций.

Граждане республики будут выбирать президента 24 октября 2021 года.





  •   Просмотров Сегодня: 52


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Президент Узбекистана поручил ускорить процесс вакцинации населения
    » Сроки выборов президента Молдовы не отменяются
    » Президент Узбекистана встретился с исполнительным секретарем СНГ
    » Шавкат Мирзиеев назвал узбекские СМИ реальной силой
    » Президент Узбекистана принял мэра Душанбе
    » Президент Шавкат Мирзиеев напомнил, что значит родной язык для узбеков
    » Президент подписал указ о роспуске парламента Армении и новых выборах
    » Второй тур выборов может быть назначен на 25 ноября
    » Президент Киргизии одобрил сокращение полномочий главы государства
    » Совет Федерации одобрил закон о переносе думских выборов
    » 30 июня депутаты определят дату президентских выборов
    » В Госдуму внесен законопроект о переносе парламентских выборов на сентябрь
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Кредиты по программе господдержки будут доступны бизнесу Армении под 0% ставки

    • 21:54
    • 62
    • 0

    Будущее Белоруссии обсудили на VI Всебелорусском народном собрании

    • 17:31
    • 51
    • 0

    Корейская компания планирует осуществить в Узбекистане три крупных проекта

    • 15:53
    • 60
    • 0

    Шавкат Мирзиёев оценил туристический потенциал Самарканда

    • 13:35
    • 53
    • 0

    Мирзиёев закрепил законодательно перенос даты выборов президента Узбекистана

    • 13:31
    • 53
    • 0

    Озвучена повестка второго заседания Комиссии по экономическим вопросам СНГ

    • 13:31
    • 52
    • 0

    Казахстан твёрдо следует курсом разгосударствления экономики

    • 13:31
    • 68
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 63477
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 58594
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 54481
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 51850
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 47066
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 41164
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 39636
    • 0

    Президент Туркменистана назначил Сердара Бердымухамедова вице-премьером

    • 11:31
    • 84
    • 0

    ПСРМ считает поступок президента Молдовы серьёзным нарушением Конституции страны

    • 12:49
    • 70
    • 0

    Корейская компания планирует осуществить в Узбекистане три крупных проекта

    • 15:53
    • 60
    • 0

    Кредиты по программе господдержки будут доступны бизнесу Армении под 0% ставки

    • 21:54
    • 62
    • 0

    Казахстан твёрдо следует курсом разгосударствления экономики

    • 13:31
    • 68
    • 0

    Озвучена повестка второго заседания Комиссии по экономическим вопросам СНГ

    • 13:31
    • 52
    • 0

    Будущее Белоруссии обсудили на VI Всебелорусском народном собрании

    • 17:31
    • 51
    • 0
    Наш ТВИТТЕР

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА