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Будущее Белоруссии обсудили на VI Всебелорусском народном собрании

  • 12.02.2021, 17:31,
  • В Мире + Европа » Беларусь
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Будущее Белоруссии обсудили на VI Всебелорусском народном собранииВ Белоруссии 11–12 февраля состоялось VI Всебелорусское народное собрание, на котором в прямом в контакте с народом обсуждались решения, связанные с дальнейшей судьбой развития республики. Президент Александр Лукашенко выступил перед многочисленной аудиторией форума и всем народом страны, выдвинув на обсуждение концептуальные предложения. Об этом сообщил пресс-отдел белорусского лидера.

Одна из тем коснулась так называемого «государственного хребта» — экономики. Президент призвал решить задачи, как в условиях пандемии и внешнего давления жить и развиваться дальше для обеспечения достойного уровня жизни людей со всеми категориями соцподдержки. В этом направлении, президент призвал делегатов без боязни, открыто и реально выражать свои мысли.

Другим актуальным пунктом повестки стала тема общественно-политического развития, роли и места гражданина страны в политической конъюнктуре страны. В этом вопросе, Лукашенко высказался за максимальное приближение центров принятия решений к людям, за обеспечение круглосуточной обратной связи между государственными органами и простым населением.

Также в череде поднятых вопросов, была значимая тема — новый проект Основного закона Белоруссии. Президент объявил, что новая редакция Конституции в рамках 2021 года обретёт окончательную форму и будет вынесена на всенародное обсуждение. Далее в начале следующего года, по этому глобальному решению будет учреждён референдум.

На общенациональном форуме были рассмотрены и другие значимые вопросы.





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