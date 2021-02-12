Будущее Белоруссии обсудили на VI Всебелорусском народном собрании

В Белоруссии 11–12 февраля состоялось VI Всебелорусское народное собрание, на котором в прямом в контакте с народом обсуждались решения, связанные с дальнейшей судьбой развития республики. Президент Александр Лукашенко выступил перед многочисленной аудиторией форума и всем народом страны, выдвинув на обсуждение концептуальные предложения. Об этом сообщил пресс-отдел белорусского лидера.

Одна из тем коснулась так называемого «государственного хребта» — экономики. Президент призвал решить задачи, как в условиях пандемии и внешнего давления жить и развиваться дальше для обеспечения достойного уровня жизни людей со всеми категориями соцподдержки. В этом направлении, президент призвал делегатов без боязни, открыто и реально выражать свои мысли.

Другим актуальным пунктом повестки стала тема общественно-политического развития, роли и места гражданина страны в политической конъюнктуре страны. В этом вопросе, Лукашенко высказался за максимальное приближение центров принятия решений к людям, за обеспечение круглосуточной обратной связи между государственными органами и простым населением.

Также в череде поднятых вопросов, была значимая тема — новый проект Основного закона Белоруссии. Президент объявил, что новая редакция Конституции в рамках 2021 года обретёт окончательную форму и будет вынесена на всенародное обсуждение. Далее в начале следующего года, по этому глобальному решению будет учреждён референдум.

На общенациональном форуме были рассмотрены и другие значимые вопросы.