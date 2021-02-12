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Озвучена повестка второго заседания Комиссии по экономическим вопросам СНГ

  • 12.02.2021, 13:31,
  • В Мире + Европа
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Озвучена повестка второго заседания Комиссии по экономическим вопросам СНГВторое в этом году собрание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ пройдёт 17 февраля. Обсуждаемыми темами станут работа в транспортной сфере, продвижение электронной коммерции, научно-технической и технологической промышленности. Кроме того, обсудят вопрос импорта и экспорта важных видов продукции стран СНГ. Об этом сообщает Интернет-портал СНГ.

В повестке дня указаны главные темы заседания:

1. Работа СНГ по железнодорожному транспорту стран в период от 2010 года до первой половины 2020 года;

2. Об осуществлении проекта за период от 19 мая 2011 года до 2020 года, утверждённой Решением Совета глав правительств СНГ, в сфере мирного употребления атомной энергии «СОТРУДНИЧЕСТВО «АТОМ-СНГ»;

3. О прикреплении позиции центров внедрения инноваций стран-участников Межгосударственной программы инновационного взаимодействия стран СНГ на срок до 2030 года;

4. Об исполнении базовой организации государств СНГ по подготовке, профессиональной переквалификации и улучшению квалификации кадр для горно-металлической отрасли и переработки промышленных отложений Национального исследовательского технологического университета «МИССиС»;

5. О прогнозе на изготовление, использование, импорт и экспорт значимых видов продукции государств СНГ;

6. О продвижении взаимодействия стран СНГ в области электронной торговли;

7. О прогрессировании стран СНГ в сфере научной-техники и технологии;

8. О перечислении стран СНГ долевых вкладов в общий бюджет Содружества в 2021 году;

9. О дате и программы повестки следующего заседания Комиссии;

10. О советах по обновлению Позиции о Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ и Порядка работы Комиссии;

11. О работе по финансированию органов СНГ.

Напомним, что 20 января прошло первое в 2021 году заседание Комиссии.





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