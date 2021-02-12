Казахстан твёрдо следует курсом разгосударствления экономики

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 февраля выступил на конференции Samruk Business Forum, посвященной поддержке отечественных предпринимателей. В своей речи президент затронул вопросы разгосударствления экономики и эффективно-прозрачного характера приватизации ключевых объектов инфраструктуры, сообщает пресс-служба Токаева.

Президент отметил важность нынешнего форума в свете развития бизнеса и для Фонда «Самрук Казына». Он констатировал, что только предварительных контрактов и стратегических соглашений было подписано на сумму 67 миллиардов тенге.

В ходе выступления, Токаев чётко дал понять, что Казахстан неизменно идёт курсом разгосударствления экономики, что открывает большие возможности отечественным бизнес-кругам. В план приватизации до 2025 года включены 700 госпредприятий, из них 112 входят в «Самрук Казына». Однако глава государства указал на факты неэффективности в перезагрузке статуса собственника основных инфраструктурных объектов.

Президент призвал исключить появление частных монополистов, и не допускать факты нерациональной приватизации, наносящей ущерб экономическим интересам государства. Ответственными субъектами за это направление, Токаев определил правительство и фонд. Далее было отмечено, что переход активов в частные руки должен уменьшать нагрузку на бюджет. Предпринимателю необходимо зарабатывать прибыль посредством экспорта товаров и услуг, а не искать бюджетные заказы в виде льгот и грантов.

Характеризуя экономическую отдачу приватизации в целом, Токаев заметил, что продажа собственнику какого-либо предприятия, прежде всего, преследует цель повысить его эффективность и увеличить вклад в национальную экономику.